MLB》貝茲雙響5打點 羅德里奎茲奪17勝並列勝投王（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今推派26歲的羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）掛帥先發，主場面對雙城投7局被敲5安無失分，另有8次三振的優異表現，再加上去年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）單場5支4包括雙響砲，貢獻5分打點的神猛表現，終場紅襪以6：2擊敗雙城，羅德里奎茲收下本季第17勝，並和韋蘭德（Justin Verlander）以及傑曼（Domingo German）並列大聯盟勝投王。

羅德里奎茲收下本季第17勝。（法新社）

1局下半紅襪開路先鋒貝茲就用首局首打席全壘打，替衛冕軍先馳得點，緊接著2局下半，再補上一發夯上「綠色怪物」的3分打點紅不讓，貝茲前兩打席就用雙響砲幫球隊灌進4分打點。

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（影片來源：大聯盟官網）

比賽進入6局下半，擔任先發第8棒捕手的瓦茲奎茲（Christian Vazquez），在一二壘有人的情況下擊出二壘安打，打回一名隊友，接著又是靠貝茲的適時安打再度添得分數，紅襪取得6：0領先。

在羅德里奎茲7局好投的壓制下，雙城直到8局上半面對牛棚才有攻勢展開，克魯茲（Nelson Cruz）先敲安上壘，羅沙里歐（Eddie Rosario）鎖定貝瑞瑟（Ryan Brasier）偏高的速球大棒一揮，將球掃出中外野大牆，替雙城追回兩分，只可惜雙城全場攻勢僅止於此，最終依舊以2：6敗下陣來。

羅沙里歐本場敲出1發兩分砲。（今日美國）

紅襪終結者沃克曼（Brandon Workman）在9局上半登板救火，1出局一二壘有人的情況下讓克魯茲擊出雙殺打，成功守下球隊勝利，僅用4球就收下本季第11次救援成功。

雙城先發投手貝里歐斯（Jose Berrios）投5局被敲8安失6分，苦吞本季第8敗，打線則以羅沙里歐、沙諾（Miguel Sano）和克隆（C.J. Cron）各有雙安的表現較佳，其中羅沙里歐本季第28轟出爐，打回整隊全場的2分。

貝茲本場5支4，包括2發紅不讓，共打進5分打點。（法新社）

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