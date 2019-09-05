U18世界盃》美國再現超狂接殺！9局再見安驚險擊敗澳洲（影音）

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃進入六強超級循環賽，美國隊與澳洲隊正面對決，雙方在9局前都以1：1平手，第九局，澳洲隊先是錯失大好超前機會，下個半局美國隊馬上就靠著Drew Arthur的再見安打，以2：1擊敗澳洲。

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美國隊靠著再見安打拿下勝利。（圖片取自WBSC）

這場比賽雙方的先發表現都相當優秀，美國隊在第六局率先靠著保送與Nolan Mclean的適時安打拿下第1分。澳洲隊則在第八局兩出局後，靠著觸身球上壘，Chris Burke敲出追平比數的二壘安打，雙方以1：1進入第九局。

9局上半澳洲前兩棒接連敲安上壘，結果澳洲隊使用戰術跑者卻死在三壘，美國後援投手隨後回穩，連續拿下兩個出局數，成功守住失分危機。

9局下半，美國隊前兩位打者被連續觸身保送站上得點圈，接著 Colby Halter敲安形成滿壘，最後Drew Arthur在滿壘時敲出中間方向的再見安打，成功以2：1擊敗澳洲隊。

美國隊靠著再見安打拿下勝利，球員高興地自拍慶祝。（圖片取自WBSC）

這場比賽美國隊外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）繼對台灣之戰後，再次展現超狂美技，2局上澳洲隊的馬奎爾（Solomon Maguire）敲出中左外野的深遠飛球，阿姆斯壯展現耐心，確定好球的落點後縱身一躍，直接將球給接進手套，沒收一支可能的長打。

美國隊在拿下這場勝利後，目前在超級循環賽的戰績來到2勝1敗，暫時與澳洲隊和台灣隊並列第一。

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