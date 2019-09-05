MLB》大谷單場苦吞3K 天使遭運動家完封吞敗

大谷翔平單場吞下3次三振。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使運動家之戰，天使今天遭到運動家4名投手聯手完封，加上運動家隊大物捕手莫菲（Sean Murphy）生涯首安就開轟，終場運動家隊就以4：0擊敗天使隊，天使隊的大谷翔平本場比賽3打數沒安打，更苦吞3次三振。

運動家隊今天的分數全都由全壘打拿下，普洛法（Jurickson Profar）在第二局敲出陽春彈，大物新秀捕手莫菲在第五局也敲出生涯首轟的陽春彈，同一局希米恩（Marcus Semien）再敲出2分彈，合計拿下4分。

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雙方這場比賽同樣都敲出5支安打，不過天使隊僅有普侯斯（Albert Pujols）一人敲出長打，加上打線無法串連，楚奧特（Mike Trout）4打數0安打吞下1K，古德溫（Brian Goodwin）敲出1安吞2K，普侯斯3打數1安打選到1次保送，而大谷翔平則是三次打擊全數吞K，主力棒次的表現不佳也是本場比賽落敗的原因。

運動家隊今天先發投手洛克（Tanner Roark）表現精彩，主投6.2局被敲5支安打，送出6次三振2次保送沒有失分，順利拿下本季第9勝。

最近大谷翔平的打擊狀況不佳，他在8月31的比賽單場8支0，隔天的比賽甚沒有先發出賽，直到昨天才靠著一支二壘安打突破14個打席的安打荒，今天再次苦吞3次三振，9月至今的打擊率僅1成42，還吞下5次三振。

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