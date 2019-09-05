MLB》皮拉爾狂敲4安3打點 逆轉兩分砲助巨人捕紅雀（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕巨人作客紅雀主場賽事中，邦賈納（Madison Bumgarner）掛帥先發，只可惜「瘋邦」今天狀況不佳，投5局失6分，所幸8局上原落後1分的巨人靠著皮拉爾（Kevin Pillar）逆轉超前的兩分砲助拳，最終巨人以9：8戰勝紅雀，中止近期的4連敗。

皮拉爾全場5支4，共打進3分打點。（法新社）

巨人攻勢率先於第3局展開，共有5安1保送，包括雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）的陽春砲，攻下4分形成大局。主隊隨即在3、4、5局連追4分扳平比數，包括德容（Paul DeJong）的陽春彈和高德史密特（Paul Goldschmidt）帶有2分打點的三壘安打。

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雅澤姆斯基本場有敲出陽春砲的紀錄。（美聯社）

6局上半克勞佛（Brandon Crawford）擊出中左外野方向的三分砲，幫助巨人再度取得領先。6局下半紅雀靠著3支長打，包括2支二壘打和1支三壘打，再加上巨人1次失誤而狂轟4分逆轉比分。

直到8局上半朗格利亞（Evan Longoria）率先擊出安打上壘，隨後皮拉爾瞄準一顆失投的速球大棒一揮，把小白球送出左外野大牆，巨人再度返超比分，9局下半紅雀最後反攻機會，面對巨人終結者史密斯（Will Smith）拗到兩個保送攻占得點圈，只可惜貝德（Harrison Bader）最後被三振無緣逆轉勝，終場紅雀8：9不敵巨人。

史密斯（圖右）收下本季第31次救援成功。（今日美國）

皮拉爾今天擔任巨人先發第6棒中外野手，全場5打數敲出4支安打，包括一發逆轉比分的兩分砲，貢獻4分打點。先發2棒捕手波西（Buster Posey）4打數3安打，另有兩次保送。5棒游擊手克勞佛雖全場僅4支1，但就是發全壘打並帶有3分打點。

紅雀先發3棒一壘手高德史密特4打數2安打，賺進全場最多的4分打點，先發第7棒三壘手艾德曼（Tommy Edman）4打數也同樣貢獻2支安打，另有1分打點和跑回2分。

高德史密特本場4支2，2支都是長打，貢獻4分打點。（美聯社）

巨人先發投手邦賈納今投5局被敲9安，包括1發全壘打失6分無關勝敗，Tyler Rogers投1.1局被敲2安無失分，幸運地收下生涯首勝，終結者史密斯後援1.1局未被敲安，另飆出3K拿下本季第31次救援成功。

紅雀先發投手瓦卡（Michael Wacha）因只休3天後再度先發，所以本場僅投2局被敲2安無失分，蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）從牛棚出發，後援1.2局被敲1安，就是發逆轉兩分砲，因而苦吞本季第2敗。

瘋邦今投5局失6分，狀況不佳，所幸巨人最終還是逆轉勝紅雀。（美聯社）

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