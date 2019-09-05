籃球》張宗憲加盟夢想家 「噴射機」揮別富邦勇士

張宗憲告別富邦加盟夢想家。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕一如各界預期，「台灣噴射機」張宗憲已跟上「阿美族戰士」楊敬敏、放棄SBL選秀的重量級中鋒王柏智等腳步，加盟隸屬東南亞職籃（ABL）的寶島夢想家，本月下旬花蓮開打的觀護盃國際籃賽就有機會登場。

夢想家近來補強動作不斷，找來新洋教頭朱利葉斯之後，新球季將只用羅素、巴布羅「雙洋將」應戰，因此本土戰力亟待提升，特地招募楊敬敏、王柏智、張宗憲等新戰力，搭配原有的田壘、陳世念與李學林等資深老將，整體陣容相當堅強。

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「先前菲律賓ABL球隊邀過我，但當時了解有限而拒絕了。近期特別關注夢想家，更加明白聯盟賽事強度與營運模式，其實相當有趣。」張宗憲將在夢想家擔任雙能衛，計畫前往美國進行一對一特訓，再趕赴花蓮歸隊，「其實以我過去在中國打CBA的經歷，不論外援或客場都相當習慣，應該可以很快適應。」

出身HBL名校新榮高中的張宗憲，曾赴NCAA美國大學男籃二級楊百翰夏威夷分校就讀，還獲「最佳球員（MOP）殊榮」，之後效力過CBA四川隊、德國四級聯賽、菲律賓PBA聯賽等，2016年返台加盟富邦勇士，如今約滿改披夢想家戰袍，將與改戰ABL的前東家富邦變成競爭對手。

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