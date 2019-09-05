U18直擊》去年亞青冠軍戰輸韓 陳柏毓報一箭之仇

陳柏毓6局失1分好投，帶領台灣拿下勝利。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽今天台灣以7:2擊敗南韓，拿下關鍵的一勝，王牌投手陳柏毓先發6局被敲4安只失1分拿下勝投，飆7K，場邊球探測得最快球速93英里（約149.7公里），表現稱職。

台灣教頭周宗志表示，今天賽前陳柏毓練投發現滑球控制沒那麼好，其他變化球種比重提高，對左打以變速球為主，對右打主要丟曲球，投球節奏和控球俱佳，都有按照配球在投，本來就想說最穩的投手要壓複賽第一場全力搶勝。

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陳柏毓說，昨天教練有提醒，南韓打者攻擊欲望很強，首戰巴拿馬丟比較多滑球，這場就以曲球為主，「他們曲球都站著看，對我比較有利，今天投球有在自己節奏裡。」

陳柏毓坦言，超級循環賽第一場先發就交給他，也是會有壓力，還好隊友打擊火力掩護，看他們打開就比較順了。

去年亞青賽冠軍戰陳柏毓僅投0.1局，送出1保送，最終台灣5:7不敵南韓屈居亞軍，一年後U18世界盃他已成陣中王牌投手，繳出6局失1分好投，他笑說，「算是報仇了吧。」

陳柏毓打過U15世界盃、亞青賽和今年U18世界盃，他說，「國中國際賽我以野手為主，高中就去年打亞青賽，都擔任後援投手，這次責任比較大，表現應該沒讓周教練（周宗志）失望吧，至少有壓下來。」

這屆賽事陳柏毓表現受外媒矚目，今天賽後日媒就特地採訪他，陳柏毓說得坦然，「沒有壓力，也沒什麼想法，就照著感覺走。」

陳柏毓（左）與父親陳炳男合影。（特派記者羅志朋攝）

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