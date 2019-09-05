台北羽球賽》大馬新希望李梓嘉遭針對直落2出局 無緣衛冕

馬來西亞男單新希望李梓嘉今在台北羽球公開賽，以16：21、20：22栽在印尼好手雷斯塔維托拍下。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕馬來西亞男單新希望李梓嘉今日在2019年超級300系列台北羽球公開賽，以16：21、20：22栽在印尼好手雷斯塔維托拍下，止步16強，無緣衛冕台北賽冠軍。

世界排名13的李梓嘉與雷斯塔維托過去對戰4次，雙方各取2勝，且李梓嘉還是握有對戰2連勝，但這次狹路相逢，李梓嘉坦言，「我上次在泰國公開賽打贏他後，對手這次有備而來，把我的球路研究十分透徹，成為我輸球的關鍵。」

請繼續往下閱讀...

馬來西亞男單新希望李梓嘉無緣衛冕。（記者羅沛德攝）

李梓嘉今年年初世界排名僅42，他透過把訓練量增加，有效提升體能、技術後，至今世界排名已躍升至13，且日前世錦賽首度參戰就打入8強，他説：「其實我對自己的要求很高，世錦賽8強並不滿意，我應該可以更好。」

除了世錦賽8強外，李梓嘉今年在印尼公開賽、紐西蘭公開賽、德國公開賽、印尼大師賽、馬來西亞大師賽、泰國大師賽等賽事全部都8強止步，僅泰國公開賽晉級4強才不敵台灣一哥周天成，堪稱本季「8強之王」，他期盼能在下半年各場大賽盡力發揮，把世界排名衝入前10，以及拿座冠軍，朝2020年東京奧運邁進。

李梓嘉。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法