籃球》地主中國世界盃提早出局 外媒開酸：在最弱小組還只拿1勝...

世界盃地主中國隊，昨慘輸委內瑞拉，無緣16強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃男籃小組賽，中國昨與委內瑞拉進行「生死鬥」，地主中國雖然擁有滿場主場球迷吶喊助陣，不過終場仍以59：72吞敗，小組賽1勝2負，無緣世界盃16強，而眾家外媒也指出，中國在一個相較之下戰力最弱的小組，3戰僅拿1勝的成績實在不合格，美聯社更直接表示，中國這次世界盃的表現就跟他們在奧會的表現一樣低迷。

身為東道主的中國，本屆被分到種子隊，預賽已經避開美國、塞爾維亞等強隊，被認為抽到上上籤，在擊敗像牙海岸拿下一勝後，接下來對上波蘭時「大魔王」周琦出現多次關鍵失誤讓中國先苦吞一敗。

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而昨晚中國隊全隊57投19中，團隊命中率僅為33.3%，被林書豪點名有望挑戰NBA的後衛郭艾倫，更是全場神隱，7次出手全盡墨，表現慘不忍睹，而三分球同樣不忍直視，中國全隊32投7中，三分命中率僅21%，其中郭艾倫5投同樣全盡墨，最後輸給無論在身高、力量上都遠不如中國的委內瑞拉，苦吞兩連敗，無緣16強，讓許多中國球迷渡過輾轉難眠的一夜。

地主中國雖然擁有滿場主場球迷吶喊助陣，不過終場還是不敵委內瑞拉吞敗。（美聯社）

中國隊慘敗，賽後不少球迷傷心落淚。（法新社）

法新社以「東道主中國男籃在世界盃上徹底失敗 姚明無能為力」為題，撰文指出籃球和足球都是中國最受歡迎的運動，不過他們卻始終沒能擁有一支頂尖隊伍，姚明在2017年成為中國籃協主席，中國男籃明顯面臨青黃不接的困境，法新社也建議這位已經38歲的前NBA火箭隊球星，在男籃本屆世界盃慘敗後委內瑞拉後，他可能得加強中國男籃改革的力度。

中國男籃慘敗，主席姚明一臉無奈。（法新社）

法新社撰文建議姚明加快改革進度。（圖片擷取自法新社網頁）

美聯社更是直接在推特上指出，「對於東道主中國而言，這屆籃球世界盃本來應該要有所不同，但看來他們的表現就和過去兩次奧會一樣低迷。」最近兩屆奧運，中國男籃的成績是10戰全敗。

美聯社在推特上指出，中國難籃本屆表現就和過去他們在兩次奧運一樣低迷。（圖片取自推特）



而駐北京的英國作家、也是「中國體育內幕網」（China Sports Insider）創辦人的德雷爾（Mark Dreyer）則是在個人推特指出，「中國男籃遭委內瑞拉壓制，以59：72輸掉比賽，無緣晉級下輪比賽，而且還是在一個大家普遍認為最弱的小組裡，3戰僅獲1勝。」

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