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籃球》地主中國世界盃提早出局 外媒開酸：在最弱小組還只拿1勝...

2019/09/05 18:43

世界盃地主中國隊，昨慘輸委內瑞拉，無緣16強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃男籃小組賽，中國昨與委內瑞拉進行「生死鬥」，地主中國雖然擁有滿場主場球迷吶喊助陣，不過終場仍以59：72吞敗，小組賽1勝2負，無緣世界盃16強，而眾家外媒也指出，中國在一個相較之下戰力最弱的小組，3戰僅拿1勝的成績實在不合格，美聯社更直接表示，中國這次世界盃的表現就跟他們在奧會的表現一樣低迷。

身為東道主的中國，本屆被分到種子隊，預賽已經避開美國、塞爾維亞等強隊，被認為抽到上上籤，在擊敗像牙海岸拿下一勝後，接下來對上波蘭時「大魔王」周琦出現多次關鍵失誤讓中國先苦吞一敗。

而昨晚中國隊全隊57投19中，團隊命中率僅為33.3%，被林書豪點名有望挑戰NBA的後衛郭艾倫，更是全場神隱，7次出手全盡墨，表現慘不忍睹，而三分球同樣不忍直視，中國全隊32投7中，三分命中率僅21%，其中郭艾倫5投同樣全盡墨，最後輸給無論在身高、力量上都遠不如中國的委內瑞拉，苦吞兩連敗，無緣16強，讓許多中國球迷渡過輾轉難眠的一夜。

地主中國雖然擁有滿場主場球迷吶喊助陣，不過終場還是不敵委內瑞拉吞敗。（美聯社）

中國隊慘敗，賽後不少球迷傷心落淚。（法新社）

法新社以「東道主中國男籃在世界盃上徹底失敗 姚明無能為力」為題，撰文指出籃球和足球都是中國最受歡迎的運動，不過他們卻始終沒能擁有一支頂尖隊伍，姚明在2017年成為中國籃協主席，中國男籃明顯面臨青黃不接的困境，法新社也建議這位已經38歲的前NBA火箭隊球星，在男籃本屆世界盃慘敗後委內瑞拉後他可能得加強中國男籃改革的力度

中國男籃慘敗，主席姚明一臉無奈。（法新社）

法新社撰文建議姚明加快改革進度。（圖片擷取自法新社網頁）

美聯社更是直接在推特上指出，「對於東道主中國而言，這屆籃球世界盃本來應該要有所不同，但看來他們的表現就和過去兩次奧會一樣低迷。」最近兩屆奧運，中國男籃的成績是10戰全敗。

美聯社在推特上指出，中國難籃本屆表現就和過去他們在兩次奧運一樣低迷。（圖片取自推特）

駐北京的英國作家、也是中國體育內幕網」（China Sports Insider）創辦人的德雷爾（Mark Dreyer）則是在個人推特指出，「中國男籃遭委內瑞拉壓制，以59：72輸掉比賽，無緣晉級下輪比賽，而且還是在一個大家普遍認為最弱的小組裡，3戰僅獲1勝。」

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