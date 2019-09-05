籃球》美女射手黃鈴娟粉墨登場 體育推手獎化身主持人

體育署副署長林哲宏（左2）、綜規組長劉姿君（左1）等展示體育推手獎獎盃。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕體育署108年度「體育推手獎」表揚典禮週五下午在台北市維多麗亞酒店登場，女籃美女國手黃鈴娟首度粉墨登場，搭配主播何文堯共同主持，這也是去年「舉重女神」郭婞淳獻出處女秀後，再度由台灣體壇女將「主」挑大樑。

體育署副署長林哲宏表示，去年頒獎典禮請來郭婞淳擔任主持人，廣受各界好評，也藉此讓選手們用實際行動，對熱心支持的各大企業表達感謝之意，「明天內容保證精彩，我只先埋個伏筆，黃鈴娟有很多精彩故事可以分享，歡迎大家到現場共襄盛舉。」

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為了向體育界奉獻的幕後英雄表達感謝，體育署自98年起持續辦理「體育推手獎」，分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」。林哲宏指出，此次各方踴躍參與，總收件數92件再創歷年新高，經評審委員審查，共計頒發78個奬項，包括贊助類55件及推展類23件。

體育署綜合規劃組長劉姿君說明，本次「台灣電力股份有限公司」、「合作金庫商業銀行股份有限公司」、「國泰人壽保險股份有限公司」、「臺灣土地銀行股份有限公司」等4家，同時榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三個獎項；此外，今年有6家企業團體及8位個人首次參與推薦並獲獎，足見每年都有新的體育推手接續傳承。此外，自102年起體育推手獎頒發固定形式獎盃，設計理念源於奧林匹克聖火，象徵生生不息、薪火相傳。

女籃美女國手黃鈴娟。（資料照，記者林正堃攝）

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