MLB》前天才敲出超狂安打 紅雀明星游擊手守備卻「中邪」（影音）

紅雀明星游擊手德容,昨竟發生離奇守備失誤。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕紅雀明星游擊手德容(Paul DeJong)前天化身球場魔法師,擊出不可思議「旋」回場內的內野安打,不過他在昨與巨人隊比賽的6局上,卻出現令人匪夷所思的守備,面對朗格利亞(Evan Longoria)擊出內野滾地眼看就要輕鬆抓下出局數,想不到竟發生離譜的誤判,不僅沒能抓下最後出局數,巨人的下一棒隨後更轟出三分砲,讓紅雀損失慘重。

事情發生在六局上半雙方4:4平手時,巨人在1出局後波西(Buster Posey)先敲出安打上壘,下棒貝爾特 (Brandon Belt)敲出平飛球出局成為這個半局的第2個出局數,輪到朗格利亞打擊,他敲出一個軟弱的內野滾地球,紅雀游擊手德容接到球後原本已經做出打算傳向一壘的動作,不過接著卻突然變換方向傳向二壘,讓原本離開壘包的二壘手王寇頓(Kolten Wong)完全來不及反應,球直接漏接,讓朗格利亞靠著野手選擇失誤幸運上壘。

What was DeJong doing pic.twitter.com/NrULUcQrZF