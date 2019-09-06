MLB》前天才敲出超狂安打 紅雀明星游擊手守備卻「中邪」（影音）

紅雀明星游擊手德容，昨竟發生離奇守備失誤。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀明星游擊手德容（Paul DeJong）前天化身球場魔法師，擊出不可思議「旋」回場內的內野安打，不過他在昨與巨人隊比賽的6局上，卻出現令人匪夷所思的守備，面對朗格利亞（Evan Longoria）擊出內野滾地眼看就要輕鬆抓下出局數，想不到竟發生離譜的誤判，不僅沒能抓下最後出局數，巨人的下一棒隨後更轟出三分砲，讓紅雀損失慘重。

事情發生在六局上半雙方4：4平手時，巨人在1出局後波西（Buster Posey）先敲出安打上壘，下棒貝爾特 （Brandon Belt）敲出平飛球出局成為這個半局的第2個出局數，輪到朗格利亞打擊，他敲出一個軟弱的內野滾地球，紅雀游擊手德容接到球後原本已經做出打算傳向一壘的動作，不過接著卻突然變換方向傳向二壘，讓原本離開壘包的二壘手王寇頓（Kolten Wong）完全來不及反應，球直接漏接，讓朗格利亞靠著野手選擇失誤幸運上壘。

請繼續往下閱讀...

What was DeJong doing pic.twitter.com/NrULUcQrZF — SF Giants on NBCS （@NBCSGiants） September 5, 2019

不過更慘得還在後頭，下棒克勞佛（Brandon Crawford）接下來逮中紅雀中繼里昂（Dominic Leone）一顆137公里的曲球，一棒轟出中外野三分砲，帶給球隊重傷害，巨人也以7：4領先。紅雀打線雖然在下個半局甦醒，靠著4支安打灌進4分，一度將比分超前，但8上巨人皮拉爾（Kevin Pillar）開轟2分砲，再度要回領先優勢，9局下最後的進攻機會，德容也沒能上演「道歉野球」而是揮棒落空慘遭三振，最終紅雀以8：9不敵巨人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法