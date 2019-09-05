U18世界盃》狂！王牌奧川恭伸7局18K絕對壓制 日本力剋加拿大（影音）

奧川恭伸掛帥先發，7局僅失1分，還狂飆18次三振。（特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃進入六強超級循環賽，日本隊今交手加拿大隊，終於推出王牌投手奧川恭伸先發，這也是他這屆賽會首度登板，奧川果然不負眾望，主投7局狂飆18K，最終助日本輕鬆以5：1帶走勝利。

奧川恭伸此役開局就展現恐怖宰制力，首局登板就連飆2K，之後雖然被斯科菲爾德（T.J. Schofield）敲出安打上壘，但奧川很快又飆K抓下最後一個出局數，接下來二、三局狂飆6K，連兩個半局都讓加拿大打者三上三下，可惜四局上遭加拿大第4棒Owen Diodati狙擊，敲出陽春砲失分，讓加拿大先馳得點，不過奧川接下來連續飆K解決9名打者，5到7局都沒讓對手踏上壘包。

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而日本打線遭加拿大先發米拉斯（Theodore Millas）壓制前4局僅敲出2安，不過五下米拉斯一上來就先投出四壞保送，接下來日本打者把握加拿大隊中繼投手奧圖（Evan O'Toole）控球不穩的機會，先追回2分；七局下日本攻勢再起，利用保送、安打和對手2次守備失誤，一口氣灌進3分，終場就以5：1擊敗加拿大隊。

奧川恭伸最速158公里，拿手滑球堪稱極品，指叉球也獲高評價，今年甲子園曾單場力投14局165球、狂飆23K，連巨人王牌投手菅野智之都曾盛讚他實力非凡，而他今面對加拿大先發7局僅失1分，還狂飆18K，精采表現吸引大批日媒和各國球評關注。

日本隊在拿下這場勝利後，目前在超級循環賽的戰績來到2勝1敗，暫時與美國、澳洲和台灣隊並列第一。

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