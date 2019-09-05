籃球世界盃》「字母哥」回溫狂轟24分 領希臘衝進16強

新科年度MVP「字母哥」亞德托昆波包辦24分、10籃板，帶領希臘拿下16強門票。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2019世界盃籃球賽今天希臘對戰紐西蘭，新科年度MVP「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）個人包辦24分、6助攻和10籃板，幫助球隊以103：97擊退紐西蘭順利晉級，取得16強門票。

希臘3日戰巴西以1分之差惜敗，為了爭奪晉級16強入場券，今天一開賽就與紐西蘭你來我往互不相讓，雙方各有超前高潮迭起，首節打完希臘以28：19暫時領先。

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亞德托昆波。（路透）

希臘陣中甫獲NBA年度MVP最有價值球員的「字母哥」亞德托昆波第1節就攻下11分、投籃命中率100%，開賽表現出色。第2節，「字母哥」的親哥哥、也是在今年球季外也被公鹿簽下的親哥哥大亞德托昆波（Thanasis Antetokounmp）一上場，立刻賞給對手一記火鍋。

紐西蘭一路緊追試圖拉近分差，希臘仍保有穩定攻勢，3節打完以71比66持續領先。儘管紐西蘭的C.韋伯斯特（Corey Webster）砍下全場最高31分，依然不敵希臘以97：103吞敗，紐西蘭在預賽F組以1勝2負戰績敗興而歸，無緣16強。

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