籃球世界盃》美國夢幻隊甦醒 痛宰八村壘領軍的日隊53分

J.布朗轟下全場最高20分，率隊98：45痛宰日本，收下三連勝，帶領美國夢幻隊以分組第一晉級16強。（路透）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年世界盃男籃賽，尋求三連霸的美國隊今在小組賽最終戰找回霸氣，J.布朗轟下全場最高20分，率隊98：45痛宰日本，收下三連勝，分組第一晉級16強。

J.布朗成為本屆美國隊首位得分達20分以上的球員。美國隊史馬特（Marcus Smart）和塔圖姆（Jayson Tatum）因傷缺陣，美國10人應戰，5人得分上雙，輕鬆寫意收下勝利。

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被寄予厚望的日本一哥八村壘此役完全被封鎖，全場8投2中，僅攻下4分、4籃板；而日本進攻跟著當機，前3節總共僅攻下31分，終場慘敗53分為本屆次高，僅次於菲律賓敗給塞爾維亞的58分。

日本一哥八村壘（左）此役完全被封鎖，全場8投2中，僅攻下4分、4籃板。（美聯社）

希臘靠著「字母哥」亞德托昆波發威，攻下24分、10籃板，終場103：97擊敗紐西蘭，搭上16強末班車。

本屆16強全部出爐，分別是美國、波蘭、委內瑞拉、阿根廷、俄羅斯、西班牙、波多黎各、塞爾維亞、義大利、捷克、巴西、希臘、法國、多明尼加、澳洲、立陶宛，亞洲與非洲則全軍覆沒。

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