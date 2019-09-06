MLB》厄文11局再見轟 費城人2連敗季後賽岌岌可危（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅人主場迎戰費城人系列賽第4場，紅人先發投手葛雷（Sonny Gray）繳出6局失1分的好投表現，但因牛棚放火而無緣勝投，所幸11局下半靠著厄文（Phillip Ervin）的再見全壘打，紅人終場以4：3氣走費城人，收下近期的2連勝。

厄文於11局下半敲出再見全壘打。（法新社）

4局上半先由費城人的霍金斯（Rhys Hoskins）打出帶有2分打點的二壘安打，替隊先馳得點。但6局下半紅人靠著「背靠背全壘打」，分別由鷹俠（Jose Iglesias）和蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）擊出的兩分及陽春砲，灌進3分超前比數。

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鷹俠本場貢獻1發兩分砲。（法新社）

費城人於7、8兩個半局各攻下1分，包括8局上半明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）掃出追平比分的陽春砲，這發陽春砲也讓6局好投的葛雷勝投資格飛走，兩隊正規9局以3：3的比數作結進入延長賽。

瑞爾穆托8局上半敲出追平比分的陽春砲。（今日美國）

直到延長11局下半，紅人首先上來的打者為先發第5棒左外野手厄文，他瞄準文森（Nick Vincent）的卡特球敲出本場首安，就是一支再見陽春全壘打，最終紅人以4：3擊退費城人，帶走比賽勝利。

紅人的先發第3棒三壘手蘇亞雷斯，本場5打數3安打，包括1發陽春砲，這是他本季的第41發紅不讓，首棒二壘手布蘭迪諾（Alex Blandino）則有4支2的表現，外加跑回1分。費城人則是瑞爾穆托單場5支2，包括一發陽春砲以及跑回2分的表現最佳。

蘇亞雷斯今天5支3，包括敲出本季第41轟。（今日美國）

紅人先發投手葛雷主投6局被敲4安失1分，另有7次三振，好投表現只可惜無關勝敗，後援0.2局0失分的波曼（Matt Bowman）喜收本季第2勝。費城人先發投手瓦加斯（Jason Vargas）主投5.1局被敲4安失2分無關勝敗，後援登板的文森沒抓到出局數就被敲再見轟，苦吞本季第3敗。

紅人目前戰績66勝75敗，在國聯中區排名第4，費城人戰績72勝67敗，在國聯東區排名第3，落後第2的小熊有著3.5場差，若要前進季後賽尚須努力。

葛雷投6局失1分無關勝敗。（法新社）

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