MLB》塞揚強投將展開復健賽 傷歸倒數表示「非常興奮！」

去年美聯塞揚獎得主史奈爾準備展開復健賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2018年賽季美聯塞揚獎得主，效力光芒的左投史奈爾（Blake Snell）在今年7月22日因左手肘有骨片的問題，而需要進行手術，如今史奈爾將在本週六於3A進行首場復健賽。

史奈爾在週四時表示：「我現在非常興奮，因為我又可以準備投球了！」這位光芒左投於週三時已在牛棚練投25球，週六的3A復健賽將預計投20球左右，或是完成1局的投球。

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史奈爾在今年20場先發出賽，繳出6勝7敗，4.28 ERA的成績單，與去年塞揚級表現有所落差，去年整季成績21勝5敗，防禦率1.89，180.2局的投球中送出221張老K，WHIP值僅0.97，擊敗強敵韋蘭德（Justin Verlander）收下生涯首座塞揚獎。

另一位光芒本季表現優異的右投葛雷斯諾（Tyler Glasnow），5月中因右前臂拉傷而進入傷兵名單，這位今年繳出6勝1敗，ERA僅1.86的強投預計本週末將回歸大聯盟陣中，或是在小聯盟進行第3場復健賽。

此外，光芒的傷兵中，內野手索賈德（Eric Sogard）日前因被金鶯投手弗萊（Paul Fry）的觸身球弄傷眼睛和鼻子而進入傷兵名單，如今索賈德表示他現在可以回到陣中了。

南韓強打崔志萬前天滑三壘時，臉部被金鶯三壘手魯伊斯 （Rio Ruiz）的手套擊中而休息，今天的比賽他則重返光芒的先發打線之中，並擔任先發第4棒一壘手。

葛雷斯諾最快本週末將會回到大聯盟戰場。（資料照，今日美國）

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