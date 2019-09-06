美網》大滿貫24冠只剩一步之遙 小威生涯10度闖美網決賽

小威廉絲強勢晉級決賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019美國網球公開賽女單四強賽事今日登場，美國名將小威廉絲（Serena Williams）面對烏克蘭第五種子絲維托莉娜（Elina Svitolina）以直落二6：3、6：1輕鬆過關，生涯第10度闖進美網決賽，距離平歷史金盃紀錄只差一步之遙。

面對準決賽前一盤為失的絲維托莉娜，小威在一開賽就面臨威脅，第1個發球局就被逼出3個破發點，但這位烏克蘭好手一個都沒能拿下，小威在驚險保發後很快地強勢破發，隨後取得3：0領先，比賽過程中兩人不斷在底線進行多拍來回，但小威屢屢是能佔上風的一方，絲維托莉娜首盤的6個破發點全部沒能攻破，最終以3：6讓出。

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第二盤絲維托莉娜雖曾試圖重振旗鼓，第一個發球局連拿4分豪氣保發，不過仍沒能抵擋小威的凌厲攻勢，剩下的3個發球局全被破發，也讓小威廉絲順利拿下在美網的第101勝，追平名將艾芙特（Chris Evert）在此的紀錄，連續兩年闖進美網決賽。

晉級決賽的小威將尋求追平史上最多紀錄的第24座大滿貫金盃，對手將是瑞士13種子班西琪（Belinda Bencic）與加拿大新星安德列絲庫（Bianca Andreescu ）之間的勝方。

絲維托莉娜。（法新社）

雙方賽後握手致意。（USA TODAY Sports）

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