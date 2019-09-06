U18直擊》壞消息！ 台灣4棒昨挨觸身恐無法再出賽

李灝宇右手受傷，只能接、不能傳。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽今天早上11點台灣迎戰澳洲（緯來體育台直播），推出「龍捲風」左投林昱珉先發，林子崴、余謙在牛棚待命登板；壞消息是，第4棒「怪力男」李灝宇恐因傷無法再出賽。

昨天台韓大戰李灝宇近右手腕處挨觸身球，台灣教頭周宗志透露，目前李灝宇手仍腫脹未消，接下來的比賽可能都無法再下場，對戰力一定有影響，但這也是沒辦法的事。

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李灝宇4棒、二壘手位置，由林子豪頂替，原本他都守三壘，周宗志表示，林子豪在母隊平鎮高中有練過游擊，加上打擊近況不錯，之後比賽都會讓他專心守二壘。

林子豪賽前練守二壘。（特派記者羅志朋攝）

林子豪（左）扛四棒、守二壘。（特派記者羅志朋攝）

這屆賽事李灝宇打擊率2成78，打下4分打點，林子豪打擊率3成68，同樣敲下4分打點。

對於今天對手澳洲，周宗志認為和西班牙、巴拿馬很像，攻擊能力不錯，特別是前幾棒打擊要注意。

澳洲隊賽前打擊練習。（特派記者羅志朋攝）

★U18世界盃台灣隊先發打序

棒次 球員 守位

1 何恆佑 一壘手

2 鄭宗哲 游擊手

3 羅暐捷 左外野手

4 林子豪 二壘手

5 林辰勳 捕手

6 王順和 三壘手

7 岳政華 中外野手

8 林吳晉瑋 指定打擊

9 林政華 右外野手

先發投手 林昱珉

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