MLB》力壓「天才小史」！ 佛里德7局1安奪16勝並列國聯勝投王（影音）

佛里德主投7局僅被敲1安0失分，拿下本季第16勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士主場迎戰國民系列賽首戰，國民派出本季國聯勝投王「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）掛帥先發，勇士則派出今年成績大躍進的佛里德（Max Fried）應戰，勇士靠著佛里德主投7局完美壓制國民打線，以及阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr）開轟助拳，終場勇士以4：2擊敗國民收下近期的7連勝。

佛里德今日面對國民主投7局，僅首局被敲1支內野安打，且全場未送出任何保送，足足讓國民打者19上19下，超狂表現完全比下天才小史6局被敲4安失3分的投球內容，佛里德拿下本季第16勝，與對手天才小史並列國聯勝投王，自己本身也拿下6連勝的佳績。

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天才小史今投6局失3分，吞下本季第6敗。（今日美國）

首局下半，勇士就靠著阿爾比斯（Ozzie Albies）和佛里曼（Freddie Freeman）的接連安打攻下2分。5局下半再由「超級二年級生」，擔任先發首棒中外野手的阿庫尼亞轟出本季第37轟，幫勇士多添得1分。

8局下半擔任5棒捕手的老將麥肯（Brian McCann）在2出局二壘有人的情況下，擊出帶有1分打點的一壘安打，助勇士取得4分領先進入最後一個半局。9局上半國民的羅布列斯（Victor Robles）用一發兩分砲吹起反攻的號角，只可惜氣勢無法延續，最終國民以2：4敗下陣來。

羅布列斯在9局敲出2分砲，只可惜不足以反敗為勝。（法新社）

值得一提的是，阿庫尼亞本場開轟又盜壘，目前累積37轟34盜，非常有機會挑戰自2006年索利安諾（Alfonso Soriano）後，大聯盟史上第4位達標「40轟40盜」的球員，當時效力國民的索利安諾整季敲出46轟，另還跑出41次盜壘成功。

阿庫尼亞掃出本季第37轟。（法新社）

（影片來源：大聯盟官網）

此外本場比賽亦有美技產生，比賽3局上半，國民的泰勒（Michael A. Taylor）擊出三壘方向強勁滾地球，看似極有可能穿出防線形成安打，但硬生生被唐納森（Josh Donaldson）攔下快傳一壘刺殺出局。

（影片來源：大聯盟官網）

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