MLB》超狂長傳本壘絕殺！ 雙城1分差氣走紅襪（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕9局下半2人出局，客隊雙城領先紅襪1分，雙城左外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）展現雷射肩，將馬丁尼茲（J.D. Martinez）的長打球精準回傳本壘，成功阻殺欲跑回追平分的德弗斯（Rafael Devers），終場雙城以2：1擊敗紅襪，驚險拿下勝利，持續穩居美中龍頭寶座。

羅沙里歐的長傳，將德弗斯阻殺在本壘前，避免被跑回追平分。（今日美國）

4局下半，紅襪首名上來的打者貝茲，鎖定一顆外角偏低的快速球出棒，將小白球推出右外野方向大牆，這發陽春砲替紅襪先馳得點，貝茲連續兩場都有開轟的表現，這兩場比賽下來共敲3發紅不讓且打下6分打點。

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貝茲季昨日雙響砲後，今天再度開轟。（今日美國）

5局上半，紅襪先發投手艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）突然控球失準連丟3次保送，讓雙城無人出局攻佔滿壘，雖然讓下一棒的克隆（C.J. Cron）擊出雙殺打，但這球也讓雙城賺進追平分。

7局上半，阿斯圖迪歐（Willians Astudillo）在滿壘局面代打上陣，擊出關鍵的超前比分安打，再加上後援投手群有效壓制衛冕軍打線，包括終結者羅傑斯（Taylor Rogers）後援0.2局無失分，歡喜收下本季第24場救援成功。

阿斯圖迪歐於滿壘情況下，擊出超前分的安打。（美聯社）

雙城先發投手培瑞茲（Martin Perez）今天繳出6局被敲2安失1分的超優質表現，靠著隊友逆轉比分，收下本季第10勝。紅襪先發投手艾瓦歐迪投5局失1分同樣無關勝負，中繼0.2局送出3次保送失1分的凱許納（Andrew Cashner），則是苦吞本季第8敗。

雙城目前戰績87勝53敗，近12場比賽拿下驚人的10勝，與分區第2的印地安人拉開至6.5場差。紅襪目前則是75勝65敗，在美聯東區排名老3，以6.5場差落後外卡排名第二的運動家。

值得一提的是，今日雙城外野手美技連連，除了長傳絕殺外，7局下半中外野手凱弗（Jake Cave）也貢獻一個飛撲美技，將瓦茲奎茲（Christian Vazquez）可能形成的安打給沒收。

（影片來源：大聯盟官網）

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