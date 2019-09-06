美網》本屆大驚奇！去年會外賽出局 加國19歲天才少女將與小威爭冠

安德里絲庫闖進決賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019美國網球公開賽女單四強今日登場，加拿大新星安德里絲庫（Bianca Andreescu）以7：6 （3）、7：5直落二力退瑞士13種子班西琪（Belinda Bencic），將與小威（Serena Williams）在決賽爭冠。

安德里絲庫此役展現大賽心臟及危機處理能力，首盤被班西琪逼出6個破發點但全數化解，且反而在搶7扭轉頹勢先拿下5分，最後決勝局以7：3勝出，先下一城。

請繼續往下閱讀...

有「辛吉絲接班人」之稱的班西琪沒有氣餒，很快地在第二盤就率先破發，接著繼續連保帶破，取得4：1領先，眼看第二盤就要拿下，安德里絲庫再度發揮強大的韌性將比數逼至5：5，最後連追2局、逆轉拿下次盤，順利取得比賽勝利。

19歲的安德里絲庫去年在美網會外賽首輪就遭淘汰，今年卻上演大驚奇闖進決賽，她也是繼1997年的大威廉絲（Venus Williams）以後，首次再有選手初次打美網就能闖進決賽。

安德里絲庫曾在上個月的羅傑斯盃（Rogers Cup）決賽與小威交手過，當時小威只打了四局就因傷退賽，此次小威要追求生涯第24座金盃的同時，這位加國的天才少女則要挑戰一圓自己的大滿貫美夢。

班西琪。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法