U18直擊》大比分領先還盜本壘 台灣隊積極搶分有原因

台灣教頭周宗志向主審抗議。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽台灣提前在7局以12:0「扣倒」澳洲，比賽中發生一個插曲，激起不小火花。

還原比賽狀況，7局上澳洲投手Kai-Noa Wynyad不斷被敲安打、投出保送，被換下場時淚灑休息室，接替的左投Conor Myles一上場就對林子豪投出觸身球，隨後羅暐捷成功盜本壘，台灣隊取得12:0領先。

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此時林辰勳打擊，即使他刻意站離本壘本很遠，但Myles連兩球都往他身上招呼，差點砸中人，台灣教頭周宗志大表不滿，進場向主審抗議，幸未釀成衝突。

澳洲左投Conor Myles頻喊冤說沒有故意投觸身球。（特派記者羅志朋攝）

賽後周宗志解釋，昨天有交代選手，現在戰績相同（今賽前台、美、日、澳在超級循環賽戰績都是2勝1敗），如果能拿分數就盡量拿，預賽就是因得分太少，比較對戰優質率（TQB；Team Quality Balance），變成分組第3，假設六強複賽又碰到同樣狀況，到時候跟美國和日本比較，結果因為得分比較少就沒辦法打冠軍戰，這是大家都不想看到的狀況。

周宗志說，「盜本壘是羅暐捷自己發動的，因為對方是左投，領先那麼多分，盜本壘在棒球不成文規定裡是不合理的，但站在球隊戰績立場，他想展現拚勁，想為球隊多拿一分，也許最後比較對戰優質率，最後就是這一分輸贏，就能打進冠軍戰。」

周宗志表示，林辰勳上去打有刻意叫他站後面一點，因為知道盜本壘後，對方投手可能會砸人，這兩球很明顯往人來，有去跟主審抱怨，故意的行為在學生棒球應該是不允許的。

Conor Myles和林辰勳互嗆。（特派記者羅志朋攝）

裁判警告Conor Myles不能故意投近身球。（特派記者羅志朋攝）

澳洲左投Conor Myles。（特派記者羅志朋攝）

羅暐捷。（特派記者羅志朋攝）

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