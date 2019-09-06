足球》FIFA年度最佳11人大名單出爐！ 英超21人占最大宗、巴西籍7人最多

FIFA最佳11人大名單出爐，由梅西、C羅等一票球星領銜（圖為梅西）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國際足總（FIFA）公佈入圍年度最佳11人大名單，由梅西（Lionel Messi）、C羅、薩拉赫（Mohamed Salah），以及「南韓天王」孫興敏領銜，入圍名單的共有55人，除了門將入圍5人、後衛20人外，前鋒及中場各入選15人，由超過23000名專業人士投票，屆時9月23日頒獎典禮將會公佈FIFA年度最佳11人。

這份大名單中，以聯賽來看，英超入圍21人為各大聯賽中最多，西甲20人居次，其中巴薩佔有11人，皇馬則有9人。另外，以球員國籍來看，巴西籍的球員有7人入選排名第一。入圍名單區分成門將、後衛、中場和前鋒三類。除了門將最終只入選1個外，其餘三類則可能入選2至4人，最終總計為11人。

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門將入圍的有：

貝克（Alisson Becker）、德赫亞（David De Gea）、艾德森（Ederson）、歐布拉克（Jan Oblak）、史特根（Marc-André ter Stegen）。

後衛球員入圍的有：

阿爾巴（Jordi Alba）、阿諾德（Trent Alexander-Arnold）、阿爾維斯（Dani Alves）、坎塞洛（João Cancelo）、卡發哈爾（Daniel Carvajal）、基耶里尼（Giorgio Chiellini）、范戴克（Virgil van Dijk）、戈丁（Diego Godín）、基米希（Joshua Kimmich）、庫里巴里（Kalidou Koulibaly）、拉波特（Aymeric Laporte）、德萊特（Matthijs de Ligt）、皮克（Gerard Piqué）、拉莫斯（Sergio Ramos）、羅伯森（Andrew Robertson）、桑德羅（Alex Sandro）、席爾瓦（Thiago Silva）、瓦拉內（Raphaël Varane）、馬塞洛（Marcelo）、沃克（Kyle Walker）。

中場球員入圍的有：

布斯克斯（Sergio Busquets）、卡塞米爾羅（Casemiro）、德布萊內（Kevin De Bruyne）、艾利克森（Christian Eriksen）、德榮（Frenkie de Jong）、阿扎爾（Eden Hazard）、坎特（N’Golo Kanté）、克羅斯（Toni Kroos）、阿圖爾（Arthur Melo）、莫德里奇（Luka Modrić）、博格巴（Paul Pogba）、拉基蒂奇（Ivan Rakitić）、席爾瓦（Bernardo Silva）、塔蒂奇（Dusan Tadić）、比達爾（Arturo Vidal）。

前鋒球員入選的有：

阿奎羅（Sergio Agüero）、本澤馬（Karim Benzema）、費爾米諾（Roberto Firmino）、葛里茲曼（Antoine Griezmann）、凱恩（Harry Kane）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）、馬內（Sadio Mané）、姆巴佩（Kylian Mbappé）、梅西、內馬爾（Neymar）、C羅、孫興敏、史特林（Raheem Sterling）、蘇亞雷斯（Luis Suárez）、薩拉赫。

甫拿下歐足聯最佳男子運動員的范戴克，有很大機率入選年度最佳11人名單。（資料照，法新社）

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