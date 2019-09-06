U18直擊》明若贏加拿大有機會進冠軍戰 兩左投擇一先發

台灣隊明天可能派出林子崴（左）或岳政華（右）擔任先發投手。（資料照）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽今天台灣提前在7局以12:0「扣倒」澳洲，目前在超級循環賽制的六強複賽，台灣戰績3勝1敗，明天晚上5點對加拿大之戰非常關鍵，只要贏球就有機會打冠軍戰，不過仍須看後續戰況和比較對戰優質率（TQB；Team Quality Balance），台灣隊先發投手未定，推測為林子崴或岳政華。

台灣教頭周宗制表示，明天這場比賽很關鍵，沒有隔場限制的投手，隨時都要做準備，今天晚上會回去看加拿大情蒐資料和影片，先發投手以林子崴或岳政華機會較大，余謙可能壓在後面。

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林子崴預賽對美國先發6局被敲7安，失3分承擔敗投，今天對澳洲後援1局無失分；岳政華本屆U18還未登板投球，今天對澳洲之戰繳出單場3安「猛打賞」。

預賽加拿大輸給南韓、澳洲，帶著2敗成績進入超級循環賽，昨以1:5不敵日本，今天又以0:10輸給美國，在超級循環賽戰績4敗，確定無法打進四強。

目前在超級循環賽台灣和美國同為3勝1敗並列第一，日本2勝1敗暫居第三，今晚5點將對戰南韓，澳洲2勝2敗排名第四，南韓1勝2敗只贏過加拿大。

林子崴今登板後援1局無失分。（特派記者羅志朋攝）

加拿大今天不敵美國。（特派記者羅志朋攝）

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