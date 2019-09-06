美網》老少對決「年齡差」創大滿貫紀錄！小威自嘲打過5個世代

小威將與加拿大新星安德里絲庫爭奪女單后冠。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019美國網球公開賽於紐約法拉盛公園進入尾聲，本月26日就滿38歲的地主天后小威廉絲（Serena Williams），將與芳齡19的加拿大新星安德里絲庫（Bianca Andreescu）爭奪女單后冠，年紀相差多達18歲的老少對決，再創公開年代以來大滿貫紀錄，連小威都自嘲：「我打過的對手應該有5個世代了吧。」

小威直落2橫掃烏克蘭第5種子絲維托莉娜（Elina Svitolina），第10度進軍美網決賽，勝場數累計101場已追平地主傳奇名將艾芙特（Chris Evert），並列賽史第1，已當媽媽的小威，也將在自家主場再度挑戰比肩歷史紀錄的第24座大滿貫金盃，「真是令人印象深刻，當初我只是來到這裡，然後盡所能打球，沒想到一路走到今天。」離生涯首闖大滿貫（1999年美網）決賽相隔19年又362天，小威不禁有感而發，自認已經歷了5個世代，「很榮幸在球迷支持下創造里程碑，過去與這麼多優秀選手對抗，這些經驗難能可貴。」

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大滿貫女單決賽年齡差距最大紀錄，原為1991年美網34歲「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）出戰17歲的莎莉絲（Monica Seles），兩人相差17歲；如今安德里絲庫強碰年紀足以當她母親的小威，已躍居史上之最。先前多倫多羅傑斯盃決賽相逢，小威因傷只撐4局就草草傷退，如今安德里絲庫又有機會證明後浪實力，「之前如果有人說，相信我能打進決賽，我會認為他瘋了！如今一切就像美夢成真，我會努力再拚一下。」

安德里絲庫首次打進美網會內賽就要強勢問鼎后冠。（法新社）

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