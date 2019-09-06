U18世界盃》南韓延長賽氣走日本 台灣晉級冠軍戰機會大增

南韓在延長賽1分氣走日本。（取自WBSC推特）

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃棒球賽複賽今上演精典戲碼「日韓大戰」，日本推出眾所矚目的佐佐木朗希先發，但因為右手中指再度破皮，僅投1局就退場，本場最快球速達153公里。兩隊纏鬥至延長賽才分出勝負，南韓靠著再見高飛犧牲打，終場以5：4氣走對手。日本吞敗後，台灣直接晉級冠軍賽機會大增。

佐佐木朗希在本屆U18世界盃因為右手中指受傷缺席預賽，直到複賽才登板亮相，今天先發面對南韓火球連發，首局投了19球，其中有9球飆破150公里，最快球速達153公里，送出1次三振無失分，但是舊傷復發，再度破皮流血，僅投1局就退場休息。

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此役形成激烈的投手戰，佐佐木朗希退場後，西純矢接替投球，中繼4局飆4K無失分，不過5局下卻嚇出一身冷汗，南韓該局敲出3安串連，得點圈有人出現適時安打，跑者試圖跑回本壘得分，日本右外野手宮城大彌雷射肩直傳本壘阻殺出局，未讓南韓率先打破僵局。

南韓先發王牌投手蘇亨俊前6局有效封鎖日本打線，飆出8次三振，只被對手敲出3安，未料7局上出現亂流， 該局首棒打者韮澤雄也敲安上壘，宮城大彌在2人出局敲出左外野安打，形成一二壘有人，下一棒熊田任洋擊出適時安打，打回此役的第1分，水上桂隨後再補上中外野安打添得第2分。

不過日本隊8局下在二三壘人有時出現要命的守備失誤，讓南韓隊跑回2分扳平戰局，南韓原本有機會在9局下結束比賽，但跑者再度被阻殺本壘之前。

兩隊纏鬥至延長賽，10局後採用突破僵局制，先攻的日本隊攻下2分，而後攻的南韓追平後靠著滿壘的再見高飛犧牲打，終場以5：4擊敗日本。

It's Official: Korea wins !!!!!!!!!!!!!! #U18WorldCup pic.twitter.com/Wxq9488huc — WBSC #U18WorldCup （@WBSC） 2019年9月6日

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