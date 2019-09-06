羽球》誤判激起必勝決心 「麟洋配」拍落日本組合闖4強

台灣「麟洋配」王齊麟／李洋闖進四強。（記者方賓照）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣「麟洋配」王齊麟／李洋今在台北羽球公開賽8強戰中，以21：17、25：23拍下日本古賀輝／齋藤太一闖進4強，下一戰將碰上南韓催率圭／徐承宰、馬來西亞蘇偉譯／謝定峰的勝方。

王齊麟／李洋和日本古賀輝／齋藤太一今年在奧爾良羽球大師賽曾經碰頭，當時雙方大戰3局由「麟洋配」帶走勝利。李洋表示，那一場被對手壓制，贏得很艱辛，再度交手要更加謹慎，「對手很有韌性，下場前我們不斷相互提醒，也很謝謝觀眾的吶喊助威。」

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王齊麟／李洋今在首局先以21：17拿下，次局雙方一路拉鋸，戰成19：19時，一記底線球被誤判讓日本組合率先搶下局點，戰成20：19，即便落後，「麟洋配」也並未放棄，最終以25：23拿下。

台灣「麟洋配」王齊麟／李洋闖進四強。（記者方賓照）

對此，李洋認為，地主球迷幫忙吶喊加油給了很大幫助，「被誤判失了這一分，我覺得一定要討回來。」感受到主場的魅力，王齊麟笑說：「一出場時聽到全場吶喊，真的會起雞皮疙瘩。」

目前受到腰傷困擾的王齊麟表示，今天賽前覺得狀況還不錯，也能夠出力，在進攻上得以發揮，「比第一天好很多。」至於接下來可能面臨南韓催率圭／徐承宰、第3種子馬來西亞蘇偉譯／謝定峰的勝方，王齊麟說：「先不想太多，誰來就打！」

稍早混雙方面，李哲輝／許雅晴以15：21、12：21不敵南韓世界排名第6的第2種子南韓蔡侑玎／徐承宰。

李哲輝／許雅晴落敗。（記者方賓照）

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