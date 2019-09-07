台灣戰加拿大搶U18冠軍戰門票 今日賽事預告與轉播

U18台灣隊今天將面對加拿大。（特派記者羅志朋攝）

今日精彩賽事預告與轉播，自由體育報呼哩知！

U18世界盃賽事進行到超級循環賽，昨日日、韓大戰由韓國在延長賽險勝後，大大提升台灣小將晉級冠軍賽機會。今天台灣隊將面對複賽未嘗過獲勝滋味的加拿大，朝冠軍賽邁進。

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大聯盟有兩場轉播，經典基、襪大戰將在波士頓主場展開，洋基推出王牌投手傑曼（Domingo German）掛帥先發，他目前戰績17勝3敗，防禦率4.01；紅襪則由查辛（Jhoulys Chacin）率先登板。

中職兩地開戰，統一獅與中信兄弟昨日在比賽尾聲打的驚險，統一以1分之差險勝，兩隊今日繼續進行系列賽，統一由瑞安先發，中信則推出紐維拉掛帥先發，在洲際球場進行洋投大戰。另一邊則是土投大戰，富邦悍將作客桃園，推出近況不錯的陳仕朋，Lamigo桃猿由「姐姐」王溢正先發。

MLB

7：00 洋基 vs. 紅襪 FOX體育2台

7：15 國民 vs. 勇士 民視

U18世界盃

17：00 台灣 vs. 加拿大 緯來體育

日職

13：00 歐力士 vs. 日本火腿 FOX體育、FOX體育3台

中職

17：05 統一獅 vs. 中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

地點：洲際棒球場

17：05 富邦悍將 vs. Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

地點：桃園棒球場

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