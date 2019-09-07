U18直擊》打造超級兵團 半數國手來自這支青棒強權

王彥程。（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕這屆U18世界盃台灣隊20名國手，有10人來自國內青棒強權穀保家商，剛好半數，大賽期間他們屢建奇功，是台灣隊可望進軍冠軍戰的超級兵團；今天只要擊敗加拿大就確定可以爭冠。
「抗日英雄」王彥程今年剛從穀保畢業，剛與日職樂天簽下育成選手合約，預賽對日本先發5局失1分奪勝投，加上去年亞青賽對日本9局完投勝，連兩年投贏甲子園全明星隊，非常風光。
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「龍捲風」左投林昱珉升穀保二年級，預賽對巴拿馬後援1局無失分，對西班牙先發6.2局被敲1安失1分拿下首勝，昨天對澳洲先發6局被敲2安無失分奪第2勝，累計13.2局投球飆14K、防禦率0.66，表現精彩。
林昱珉。（特派記者羅志朋攝）
「火球男」潘文輝同樣升穀保二年級，對南韓後援3局失1分，球速頻飆破150公里，他的目標是高中畢業前飆到160公里；左投林子崴即將升穀保三年級，預賽對美國繳6局失3分優質先發，表現不俗，今天有機會對加拿大先發。
王彥程。（特派記者羅志朋攝）
台灣隊開路先發何恆佑今年升穀保三年級，打擊率3成21、跑出3次盜壘成功，是教練團所信賴的第一棒，也是善於激勵隊友的領袖人物；他的穀保同學王順和，對南韓、澳洲之戰頻敲長打令人印象深刻，三壘守備也多次演出美技，表現令人激賞。
何恆佑。（特派記者羅志朋攝）
★U18世界盃穀保家商國手
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球員
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守備位置
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穀保年級
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王彥程
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投手
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今年畢業
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林子崴
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投手
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升高三
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林昱珉
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投手
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升高二
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潘文輝
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投手
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升高二
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林辰勳
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捕手
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升高三
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何恆佑
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內野手
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升高三
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王順和
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內野手
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升高三
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林吳晉瑋
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內野手
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升高三
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岳政華
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外野手
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今年畢業
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蔡佳諺
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外野手
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升高三