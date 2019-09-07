晴時多雲

U18直擊》打造超級兵團 半數國手來自這支青棒強權

2019/09/07 07:16

王彥程。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕這屆U18世界盃台灣隊20名國手，有10人來自國內青棒強權穀保家商，剛好半數，大賽期間他們屢建奇功，是台灣隊可望進軍冠軍戰的超級兵團；今天只要擊敗加拿大就確定可以爭冠。

「抗日英雄」王彥程今年剛從穀保畢業，剛與日職樂天簽下育成選手合約，預賽對日本先發5局失1分奪勝投，加上去年亞青賽對日本9局完投勝，連兩年投贏甲子園全明星隊，非常風光。

「龍捲風」左投林昱珉升穀保二年級，預賽對巴拿馬後援1局無失分，對西班牙先發6.2局被敲1安失1分拿下首勝，昨天對澳洲先發6局被敲2安無失分奪第2勝，累計13.2局投球飆14K、防禦率0.66，表現精彩。

林昱珉。（特派記者羅志朋攝）

「火球男」潘文輝同樣升穀保二年級，對南韓後援3局失1分，球速頻飆破150公里，他的目標是高中畢業前飆到160公里；左投林子崴即將升穀保三年級，預賽對美國繳6局失3分優質先發，表現不俗，今天有機會對加拿大先發。

王彥程。（特派記者羅志朋攝）

台灣隊開路先發何恆佑今年升穀保三年級，打擊率3成21、跑出3次盜壘成功，是教練團所信賴的第一棒，也是善於激勵隊友的領袖人物；他的穀保同學王順和，對南韓、澳洲之戰頻敲長打令人印象深刻，三壘守備也多次演出美技，表現令人激賞。

何恆佑。（特派記者羅志朋攝）

★U18世界盃穀保家商國手

球員

守備位置

穀保年級

王彥程

投手

今年畢業

林子崴

投手

升高三

林昱珉

投手

升高二

潘文輝

投手

升高二

林辰勳

捕手

升高三

何恆佑

內野手

升高三

王順和

內野手

升高三

林吳晉瑋

內野手

升高三

岳政華

外野手

今年畢業

蔡佳諺

外野手

升高三

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