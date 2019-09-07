MLB Live》張育成先發第九棒 印地安人作客出戰雙城

第一局

1局上，兩出局後，山塔納（Carlos Santana）雖然敲出安打上壘，不過普伊格（Yasiel Puig）沒能延續攻勢，揮棒落空吞K，讓印地安人留下一壘殘壘。

賽前報導

印地安人昨與白襪進行系列賽最終戰，張育成前役對雖然敲出2分打點安打，最後幫助球隊贏球，不過昨天坐板凳，沒有先發也沒有上場，印地安人也以1：7慘輸白襪，而今天面對雙城隊，印地安人重新將張育成排上先發名單，以第9棒、三壘手出賽，先發投手則派出普魯柯（Adam Plutko）搶勝。

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印地安人先發打線

1.林多（Francisco Lindor） 游擊

2.莫卡多（Oscar Mercado） 中外野

3.山塔納（Carlos Santana） 一壘

4.普伊格（Yasiel Puig） 右外野

5.盧普洛（Jordan Luplow） 左外野

6.雷耶斯（Franmil Reyes） 指定打擊

7.培瑞茲（Roberto Perez） 捕手

8.張育成 三壘手

9.佛里曼（Mike Freeman） 二壘手

先發：普魯柯（Adam Plutko）

雙城先發打線：

1.凱普勒（Max Kepler） 中外野

2.波蘭柯（Jorge Polanco） 游擊

3.克魯茲（Nelson Cruz） 指定打擊

4.羅沙里歐（Eddie Rosario） 左外野

5.沙諾（Miguel Sanó）三壘

6.阿拉耶茲（Luis Arraez）二壘

7.克隆（C.J. Cron） 一壘

8.卡斯楚（Jason Castro） 捕手

9.凱弗（Jake Cave） 右外野

先發：皮奈達（Michael Pineda）

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