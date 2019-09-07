U18世界盃》日本隊王牌過譽了？球探點出他有1大致命傷

佐佐木朗希賽前練投。（特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊王牌投手「令和怪物」佐佐木朗希昨在眾人引頸期盼之下，對韓國之戰登板，卻因中指破皮只投1局就退場，讓場邊球探大失所望，這極有可能是他高中生涯最後一戰，日媒認為，這19球已讓他在各球團間的評價跌落，更點出他有1大致命傷。

佐佐木昨天最快球速僅153公里，讓場邊球探覺得不太對勁，2出局後，日本隊捕手發現球上有血跡，趕緊叫上監督喊投手丘暫停，佐佐木朗希自願再投1人。

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前養樂多球探片岡宏雄賽後評價：「他軸心腳離開投手板的節奏很不好，所以控球很差，之前他在日本對大學隊的友誼賽我就這樣覺得了，他投球太急躁了。」

他表示，佐佐木昨天受到中指瘀血影響的關係，好球很少，但和手指瘀血相處本就是速球派投手的宿命，包括片岡自己、以及大谷翔平都是如此，如果佐佐木的體質不是很容易消化這樣傷勢的，球探有必要好好調查一下。

片岡認為，佐佐木朗希沒有昨晚的大場合有所表現，加上這樣體質影響，多少影響球團對他的評價，雖然潛力無庸置疑，但是未知數太多，他也預測今年日職選秀，只有火腿、軟銀、以及家鄉球團樂天，再多1支球團，加起來4隊可能想選佐佐木，不太可能會有過去最多8隊同時指名野茂英雄的盛況。

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