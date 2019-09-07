MLB》波洛克三響砲成空響 巨人1分險勝道奇

巨人先發投手薩瑪傑哈投6局掉3分摘勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕儘管道奇波洛克（A.J. Pollock）單場三響砲仍無法幫助球隊贏球，巨人先發投手薩瑪傑哈（Jeff Samardzija）投6局掉3分摘勝，5度叩關單季10勝終如願，終場以5：4踢館成功。

此役，道奇推派王牌克蕭（Clayton Kershaw）先發，前4局僅遭杜邦的陽春砲（Mauricio Dubon）失分，但5局上遇亂流，先被敲安後投出保送，教練決定換投，而他留下2名跑後續皆回本壘得分。總計4局投球被敲7安3次保送失3分，創本季投球最短局數，防禦率上升至3.06，吞賽季第5敗，近期是慘淡的3連敗。

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克蕭4局投球被敲7安3次保送失3分，吞賽季第5敗。（美聯社）

克蕭退場時，手套一扔，便朝休息室椅子狠踹，相當不滿意自己表現，他賽後沮喪表示，「投球跟打擊一樣，壞的狀況是會傳染的，沒人會想那麼早退場，我腦中出現許多藉口，但我不需考慮，我只想好好投球。」

5局上，巨人灌進4分大局奠定勝基，雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）及杜邦各貢獻2分打點，後者是此役巨人打擊狀況最好打者，4打數敲3安，挹注3分打點。

杜邦4打數敲3安，挹注3分打點（美聯社）

道奇方面雖有波洛克分別在第1、5及9局各貢獻一支陽春砲，生涯首度達成單場三響砲，以及6局上貝林傑（Cody Bellinger）中外野帶1分打點安打，終場仍以1分之差敗下陣來。

波洛克單場三響砲。（USA TODAY Sports）

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