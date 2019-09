NBA》玫瑰旋風颳進汽車城 道出衝擊總冠軍決心

「飆風玫瑰」羅斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)近日在SiriusXM NBA電台採訪時表示,贏得總冠軍是他退休前的目標,並相信加盟活塞這決定,使他朝目標邁進一大步。

羅斯在2008年以狀元之姿加盟公牛,2011年獲史上最年輕MVP,在職業生涯正要起飛時,卻碰上運動員最害怕的受傷,先後轉戰尼克、騎士及灰狼,出賽數逐年略減,據統計他生涯前10年,總共經歷33次大小傷勢,並因傷缺陣323場比賽。

傷痛並沒擊垮羅斯,反而把他推向另一高峰,上賽季是他籃球生涯轉捩點,整季出賽數達51場,是近兩季以來新高,場均能貢獻18分、2.7籃板及4.3次助攻,令人印象深刻的是,台灣時間11日1日灰狼主場出戰爵士的比賽,他狂砍生涯新高50分,彷彿預告凋零的玫瑰將再度綻放。

羅斯今夏以兩年價值1500萬美元合約加盟活塞,定位預計為場上第六人,為球隊板凳席提供穩定的火力輸出。他不諱言表示,衝擊總冠軍是他賽季目標,「我得到了我想要的所有榮譽,現在是時候讓我得到我真正想要的那個。」

Derrick Rose on the Pistons 2020 championship odds:



"With Detroit I feel like we have a great chance with being in the east. We have two great bigs, a great team, you never know." pic.twitter.com/7Nf0WrbOTF