NBA》玫瑰旋風颳進汽車城 道出衝擊總冠軍決心

「飆風玫瑰」羅斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）近日在SiriusXM NBA電台採訪時表示，贏得總冠軍是他退休前的目標，並相信加盟活塞這決定，使他朝目標邁進一大步。

羅斯在2008年以狀元之姿加盟公牛，2011年獲史上最年輕MVP，在職業生涯正要起飛時，卻碰上運動員最害怕的受傷，先後轉戰尼克、騎士及灰狼，出賽數逐年略減，據統計他生涯前10年，總共經歷33次大小傷勢，並因傷缺陣323場比賽。

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傷痛並沒擊垮羅斯，反而把他推向另一高峰，上賽季是他籃球生涯轉捩點，整季出賽數達51場，是近兩季以來新高，場均能貢獻18分、2.7籃板及4.3次助攻，令人印象深刻的是，台灣時間11日1日灰狼主場出戰爵士的比賽，他狂砍生涯新高50分，彷彿預告凋零的玫瑰將再度綻放。

羅斯今夏以兩年價值1500萬美元合約加盟活塞，定位預計為場上第六人，為球隊板凳席提供穩定的火力輸出。他不諱言表示，衝擊總冠軍是他賽季目標，「我得到了我想要的所有榮譽，現在是時候讓我得到我真正想要的那個。」

Derrick Rose on the Pistons 2020 championship odds:



"With Detroit I feel like we have a great chance with being in the east. We have two great bigs, a great team, you never know." pic.twitter.com/7Nf0WrbOTF — Basketball Forever （@Bballforeverfb） 2019年9月6日

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