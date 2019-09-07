美網》沙皇後第一人！俄羅斯梅德維夫首闖大滿貫冠軍戰

梅德維夫生涯首闖大滿貫決賽。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美網男單4強賽，俄羅斯第5種子梅德維夫（Daniil Medvedev）在台灣時間今晨，以三盤拍落保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），生涯首闖大滿貫冠軍戰，更是俄國自2000年「沙皇」沙芬（Marat Safin）以來進軍美網決賽第一人，梅德維夫賽後樂得大喊：「我愛美國！」

迪米特洛夫。（歐新社）

梅德維夫在第一盤搶7決勝局驚險拿下，第二盤雙方持續激戰，梅德維夫在第9、10局連保帶破連納2局順利拿下，第三盤則是在第4局率先破了迪米特洛夫的發球局，以7：6 （5）、 6：4、6：3在這場2小時30分鐘熱戰中勝出。

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冠軍賽梅德維夫的對手將是納達爾（Rafael Nadal）和貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）之間的勝者。

梅德維夫在32強的比賽中曾經怒比中指狠嗆美網觀眾，但今天這名俄羅斯好手賽後樂得表示：「我不得不說我很愛美國。」今年下半年在華盛頓、加拿大的羅傑斯盃、以及辛辛那提，他都闖進冠軍戰，並且在辛辛那提得到生涯首座ATP1000大師賽冠軍。

梅德維夫。（歐新社）

沙芬。（資料照，路透）

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