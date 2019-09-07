MLB》痛！第一球就失控 費城強打哈波慘挨150公里球吻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕本季從國民轉隊至費城人的明星外野手哈波（Bryce Harper），今日原擔任第三棒，鎮守右外野，不過3局上次打席第1球，就遭大都會投手梅茲 （Steven Matz）火球擊中右手，痛到跪倒在地，隨即退場休息。

哈波此役首打席擊出強勁平飛球，可惜遭游擊手接殺出局，沒想到3局上1出局二壘有人他上來打擊時，大都會左投梅茲第一球就失控，92.2英哩（約150公里）的速球直接砸在哈波右手手腕上，讓這名費城人強打當下痛到跪在地上，緊抓自己的右手，隨後便退場休息，前往醫院接受檢查，教練換上羅德里奎茲（Sean Rodríguez）代跑。而梅茲回穩讓霍金斯（Rhys Hoskins）敲出雙殺打，讓費城人無功而返，暫以0：2落後。

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費城人強打哈波今次打席第一球就挨球吻，痛得跪倒在地。（法新社）

哈波慘遭150公里速球擊中。（今日美國）

哈波加盟費城人隊首年，目前擊出30轟100打點，打擊三圍.255/.371/.498，連續兩個賽季打下100分打點，然而費城人目前以72勝67敗在分區國聯東區排名第四，現在陣中強打遭球吻、傷勢未明，對於歷經2連敗後，外卡爭奪戰還以2場落後第二名小熊隊的費城大軍來說，無疑是雪上加霜。

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