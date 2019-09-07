日職》阪神也有「怪聲」？前洋基工具人竟拒絕登錄一軍

索拉提。（資料照，取自阪神官方粉絲團推特）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎隊今夏才開心宣佈，簽下大聯盟生涯累積75轟的前洋基隊工具人索拉提（Yangervis Solarte），沒想到這位有著6年大聯盟資歷的洋砲，8月表現急速下滑，不但遭下放二軍，昨原預定要重返一軍，最後卻沒在比賽中亮相，賽後還傳出是他拒絕一軍登錄的理由，居然是因為「沒有幹勁」。

擁有6年大聯盟資歷的工具人索拉提，能夠鎮守二、三壘以及游擊，曾效力過洋基、教士、藍鳥以及巨人隊，生涯在大聯盟累積75發全壘打，620支安打、307分打點，.258/.315/.408的打擊三圍。

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索拉提在七月時加入阪神，球團原希望能借助他的打擊火力改善阪神疲弱的打線，爭取進入季後賽的門票，而他在加盟5戰就繳出2成73打擊率、3發全壘打和6分打點的成績，讓球隊對他充滿希望，沒想到到了8月他的狀態卻急速下滑，單月僅交出打擊率1成49，1發全壘打的慘澹成績，阪神在8月中一個系列賽遭到巨人隊橫掃後，也決定將他下放進行調整。

沒想到原訂昨天阪神出戰廣島比賽要重回一軍出賽的索拉提，在抵達廣島的球場後卻始終不見人影，賽前練習也缺席，最後也沒有被出現在一軍名單中，賽後更遭日媒爆料，索拉提是以「提不起幹勁」為由，自己拒絕在一軍登錄，面對這樣前所未見宛如連續劇的情節，傻眼的阪神球團也只能先讓他回大阪跟二軍會合，在討論對他的相關懲處。最後阪神昨天比賽在少一名板凳球員的情況下，最終以3：6不敵廣島。

而索拉提加盟阪神後，在一軍出賽20場，80個打席敲出13支安打、4發全壘打、9分打點，打擊率僅慘淡的0.188。

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