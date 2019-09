NBA》向德佬致敬！招牌「金雞獨立」身影將留在獨行俠主場

獨行俠設計師將在主場地板加上諾威斯基剪影。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠傳奇球星諾威斯基(Dirk Nowitzki)雖然退休,但招牌「金雞獨立」身影將繼續留在達拉斯主場美國航空中心!新球季獨行俠將會在球場貼上諾威斯基跳投剪影。

獨行俠設計師Skyler在推特上發出2019-20球季獨行俠的球場設計,在兩邊的禁區與三分線之間加了諾威斯基跳投剪影,來向這位職業生涯都奉獻給獨行俠的傳奇球星致敬。

這也不是達拉斯第一次向諾威斯基致敬,早在6月時,達拉斯就投票決定將美國航空中心旁的一條街道一部分改為「諾威斯基路」,球隊老闆庫班(Mark Cuban)也承諾要打造德佬雕像,顯示出諾威斯基在達拉斯的份量。

With the 2k20 release I can finally share the surprise element of the new Mavs home court, a tribute to the GOAT @swish41 replacing the secondary logo. pic.twitter.com/iqBPwZS7Uy