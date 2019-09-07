晴時多雲

NBA》向德佬致敬！招牌「金雞獨立」身影將留在獨行俠主場

2019/09/07 10:32

獨行俠設計師將在主場地板加上諾威斯基剪影。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）雖然退休，但招牌「金雞獨立」身影將繼續留在達拉斯主場美國航空中心！新球季獨行俠將會在球場貼上諾威斯基跳投剪影。

獨行俠設計師Skyler在推特上發出2019-20球季獨行俠的球場設計，在兩邊的禁區與三分線之間加了諾威斯基跳投剪影，來向這位職業生涯都奉獻給獨行俠的傳奇球星致敬。

這也不是達拉斯第一次向諾威斯基致敬，早在6月時，達拉斯就投票決定將美國航空中心旁的一條街道一部分改為「諾威斯基路」，球隊老闆庫班（Mark Cuban）也承諾要打造德佬雕像，顯示出諾威斯基在達拉斯的份量。

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