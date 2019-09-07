MLB》洋基打線熄火敗給紅襪 王牌復健賽傳好消息（影音）

紅襪收下勝利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕基襪大戰在芬威球場4連戰，紅襪隊今推出剛從釀酒人轉隊過來的查辛（Jhoulys Chacin）初登板，他假先發2局送出4K優異表現，加上後續6名投手接力守成，讓鑽石打線靜悄悄，整場只敲出3支安打，終場紅襪以6：1擊退洋基，拿下系列賽首場勝利。

查辛假先發表現優異。（法新社）

第4局成為比賽轉捩點，洋基先發赫曼（Domingo German）先被德弗斯敲二壘安打，接著對班尼泰迪投出保送，再被霍特敲安打，紅襪先馳得點，下一棒莫爾蘭（Mitch Moreland）轟出3分砲，形成重傷害。赫曼僅投4.1局送出5保送失掉5分退場，收下本季第4敗（另有17勝）。

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莫爾蘭敲三分砲。（USA TODAY Sports）

賈納開轟。（美聯社）

洋基在第5局由賈納（Brett Gardner）敲陽春砲破蛋，但後續反攻屢屢受挫，第6局，德弗斯站在左外野草皮長傳一壘，成功刺殺賈吉，第7局，賈納二壘有人時敲出中間方向安打，不過紅襪中外野手布萊德利雷射肩直傳本壘，阻殺跑者桑契斯，洋基沒能再得分，終場1：6敗給紅襪。

桑契斯遭觸殺在本壘前。（美聯社）

洋基雖然輸球，但王牌塞維里諾（Luis Severino）今天復健賽傳來好消息。他自從春訓受傷至今，本季一直沒有在大聯盟投球，不過今在洋基2A用50球投3局飆出5K、挨全壘打失1分，最快球速還達到97英哩，有機會在季末回大聯盟，他指出，有自信能夠在季後賽對洋基有所貢獻。

Severino's night is, presumably, over. 5 Ks in 3.0 IP, 1 run on 4 hits. 44 pitches （33 strikes） and hit 97 rather consistently. pic.twitter.com/TGnjdyvG46 — David Mendelsohn （@BigBabyDavid_） September 6, 2019

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