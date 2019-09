MLB》洋基打線熄火敗給紅襪 王牌復健賽傳好消息（影音）

紅襪收下勝利。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕基襪大戰在芬威球場4連戰,紅襪隊今推出剛從釀酒人轉隊過來的查辛(Jhoulys Chacin)初登板,他假先發2局送出4K優異表現,加上後續6名投手接力守成,讓鑽石打線靜悄悄,整場只敲出3支安打,終場紅襪以6:1擊退洋基,拿下系列賽首場勝利。

查辛假先發表現優異。(法新社)

第4局成為比賽轉捩點,洋基先發赫曼(Domingo German)先被德弗斯敲二壘安打,接著對班尼泰迪投出保送,再被霍特敲安打,紅襪先馳得點,下一棒莫爾蘭(Mitch Moreland)轟出3分砲,形成重傷害。赫曼僅投4.1局送出5保送失掉5分退場,收下本季第4敗(另有17勝)。

莫爾蘭敲三分砲。(USA TODAY Sports)

賈納開轟。(美聯社)

洋基在第5局由賈納(Brett Gardner)敲陽春砲破蛋,但後續反攻屢屢受挫,第6局,德弗斯站在左外野草皮長傳一壘,成功刺殺賈吉,第7局,賈納二壘有人時敲出中間方向安打,不過紅襪中外野手布萊德利雷射肩直傳本壘,阻殺跑者桑契斯,洋基沒能再得分,終場1:6敗給紅襪。

桑契斯遭觸殺在本壘前。(美聯社)

洋基雖然輸球,但王牌塞維里諾(Luis Severino)今天復健賽傳來好消息。他自從春訓受傷至今,本季一直沒有在大聯盟投球,不過今在洋基2A用50球投3局飆出5K、挨全壘打失1分,最快球速還達到97英哩,有機會在季末回大聯盟,他指出,有自信能夠在季後賽對洋基有所貢獻。

Severino's night is, presumably, over. 5 Ks in 3.0 IP, 1 run on 4 hits. 44 pitches (33 strikes) and hit 97 rather consistently. pic.twitter.com/TGnjdyvG46