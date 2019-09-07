羽球》中國隊找周天成前教練救火 曾被林丹拿球拍砸

中國男單資深教練李矛。（圖片取自微博）

〔體育中心／綜合報導〕中國在日前落幕的世錦賽上，拿下36年來空前慘敗成績，中國羽協除了破天荒首次聘請了2位韓籍教練，還在相隔20年後找回資深教練李矛助拳，盼他能拯救狀態低迷的中國男單，全力拚戰明年東京奧運。

曾經打遍天下無敵手的中國在上個月的世界羽球錦標賽只拿下混雙金牌，女單、男雙及女雙皆倒在準決賽，而其中男單的狀況更是慘不忍睹，在一哥石宇奇因傷缺席下，黃宇翔在首輪就遭淘汰、陸光祖和林丹也只打到次輪，作為里約奧運金牌得主的諶龍也在複賽就出局，寫下24年以來最差的成績。

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痛定思痛的中國羽球隊，隨後破天荒首度聘南韓名教姜京珍以及南韓前男雙名將柳鏞成當教練，隨後再宣布找回昔日名教李矛出任男單教練。李矛過去曾經執教過中國國家隊、南韓國家隊以及馬來西亞國家隊，曾培養出董炯、孫俊等好手，大馬名將李宗偉更尊他為恩師，連我國一哥周天成都曾接受過他短期指導。



不過李矛在當中國隊教練期間與當時為球隊副總教練的李永波之間傳出失和，當時教練團除了一位之外其餘所有成員都聯名希望能彈劾李永波，不過羽協當時選擇支持李永波，李矛和其他教練也就此退出中國國家隊。

而這位鐵血教頭更曾和男單前一哥林丹在2008年韓國公開賽爆發過衝突，當時林丹氣到直接把球拍朝當時擔任南韓名將李炫一教練的李矛砸過去，所幸最後沒有任何人受傷，之後林丹也主動為自己的行為向李矛道歉，兩人重修舊好。這次中國羽協找李矛救火，林丹也在受訪時公開表示支持他回鍋。

李矛（右）曾在2008年韓國公開賽上跟林丹（中）爆發口角，林丹還憤怒拿球拍往他的方向砸。（資料照，路透）

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