籃球世界盃》中國隊更衣室抱怨裁判 卻遭主席姚明「4個字」打臉

方朔（中）賽後抱怨裁判吹罰尺度，卻遭主席姚明訓話。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕男籃世界盃進入第二階段，東道主中國雖然擁有滿場主場球迷吶喊助陣，不過在小組賽僅拿1勝2負，無緣世界盃16強，昨他們與南韓在17到32名排名賽狹路相逢，最終驚險以77：73拿下勝利，而賽後中國隊後衛方碩在更衣室裡跟教練團抱怨中韓戰裁判吹判有失公平時，卻馬上遭自家主席姚明打臉，冷回3次「全靠自己」，認為球員想贏，應該要靠自己。

昨世界盃排名賽中國、南韓之戰，中韓開賽就互有攻守，半場打完中國隊取得3分領先；下半場南韓隊一度將比數反超，但中國隊最後時刻靠著郭艾倫的關鍵三分球，才穩住局面，最終以77：73驚險擊敗南韓男籃，取得勝利，暫時保住了奧運參賽的機會。

請繼續往下閱讀...

而中媒《網易體育》撰文指出，驚險收下勝利後，中國後衛方碩在更衣室大聲抱怨裁判在中韓戰的吹判，而他身邊的球員和教練團隊也都點頭表示贊同，不過此時中國籃協主席姚明卻一臉嚴肅地指著方碩，大聲地說：「全靠自己！全靠自己！全靠自己！」語重心長提點方碩不該一昧抱怨裁判尺度，而是應該靠實力來取勝。

姚明語重心長訓球員影片

中國隊昨在艱難拿下與南韓的勝利後，想取得明年奧運參賽資格仍不樂觀，如果最後一戰無法擊敗非洲強權奈及利亞隊，中國隊的最終排名就有可能輸給伊朗隊，恐怕也將無緣奧運門票。

中國籃協主席姚明4字語重心長提點球員不該一昧抱怨裁判尺度，而是應該靠實力來取勝。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法