晴時多雲

MLB》齊默曼3分砲白搭 勇士雙響助凱可摘勝

2019/09/07 12:44

勇士塞揚王牌凱可今對上國民比賽，繳出6局無失分摘第7勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士塞揚王牌凱可（Dallas Keuchel）今對上國民比賽，繳出6局無失分，本季第10場優質先發，搭配阿爾比斯（Ozzie Albies）及唐納森（Josh Donaldson）雙雙開轟，終場勇士以4：3險勝國民，豪取8連勝，封王魔術數字降至13。

3局下，潛力二壘手阿爾比斯以陽春砲替勇士首開記錄，個人賽季第20轟；4局下，杜瓦爾（Adam Duvall）藉二壘安打及對手失誤進佔三壘，隨後佛勞爾斯（Tyler Flowers）補上高飛犧牲打，前5局打完，勇士以2：0領先國民。

3局下，阿爾比斯以陽春砲替球對首開記錄，個人賽季第20轟。（USA TODAY Sports）

凱可主投6局被敲6安無失分，送出3次三振，防禦率降至3.47，奪下賽季第7場勝投，近5次出賽皆是優質先發，拿下4連勝，31局投球僅失3分。

7局下，唐納森2分砲棒打蘇耶洛（Wander Suero），替勇士拉開分差至4分，賽季35轟出爐，繼隊友佛里曼（Freddie Freeman）及阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）之後，陣中第3位達陣35轟的球員。上次有球隊單季有3名球員達35轟，是2016年的金鶯。

7局下，唐納森2分砲棒打蘇耶洛，賽季35轟出爐。（USA TODAY Sports）

8局上，國民老將齊默曼（Ryan Zimmerman）3分砲炸裂，替國民追到1分差，勇士緊急推上紐康柏（Sean Newcomb）中繼，他順利抓下2個出局數結束該局。9局上，終結者葛林（Shane Greene）以2次三振，替球隊關門，摘賽季第23次救援成功。

8局上，國民老將齊默曼3分砲炸裂。（USA TODAY Sports）

9局上，終結者葛林以2次三振，替球隊關門，摘賽季第23次救援成功。（法新社）

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