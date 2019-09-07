MLB》出來混總要還！阿隆索獲再見保送遭撕衣（影音）

（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今主場交手費城人，怪物新人阿隆索（Pete Alonso）雖沒敲出全壘打，但靠著精準選球眼獲再見保送，助球隊5：4氣走對手。大都會拉出2連勝，費城人則苦吞3連敗，雙方之間已無場差，與釀酒人並列國聯外卡第4名，爭取季後賽席次仍保生機。

9局下，雙方4：4戰成平手，滿壘兩人出局，輪到阿隆索登場打擊，他與費城人牛棚投手莫林（Mike Morin）交戰至滿球數後獲再見保送，擠回率先安打上壘的拉加雷斯（Juan Lagares）。此役，阿隆索4打數敲1安打1次致勝保送，貢獻2分打點。

請繼續往下閱讀...

阿隆索選到再見保送當下，隊友紛紛衝向場中朝他灑水慶賀，他的隊友也實現承諾，將他衣服撕破，使他赤裸上身接受球迷喝采，「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）則拿水桶奮力往他身上一倒，只見阿隆索開心地高舉雙手，享受勝利喜悅。

這段諾言要追溯到8月初一場與國民的比賽，當時9局下康佛托（Michael Conforto）擊出右外野再見安打，阿隆索衝到場中將他衣服撕破慶祝，那時康佛托就曾表示，要是有一天角色互換，一定要讓他嘗嘗這滋味，如今終如願以償。

（影片來源：MLB官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法