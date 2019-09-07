台北羽球賽》拍下安洗瑩闖決賽 成池鉉：台北像第二個家

成池鉉對判決持不同意見，只能苦笑以對。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世界排名12的南韓一姐成池鉉，今在台北羽球公開賽4強戰中，以21：19、21：15擊敗同袍「天才少女」安洗瑩，今年首度闖進決賽，讓她開心地說：「台北像我第二個家。」

安洗瑩止步四強。（記者林正堃攝）

成池鉉過去在台北公開賽曾拿下3座冠軍，今年將挑戰第4冠，她先後擊敗德國李怡逢、日本峰步美以及印尼東宗闖進4強，今和同樣來自南韓的安洗瑩正面交鋒。

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安洗瑩在首局一路和成池鉉纏鬥，最終以19：21讓出，次局仍苦無突破之道，再以15：21落敗。談起兩人交手，成池鉉認為，碰上同樣來自南韓的選手，心裡負擔難免較大，但她就是盡力表現。

成池鉉晉級冠軍戰。（記者林正堃攝）

成池鉉和安洗瑩過去曾交手一次，當時由成池鉉拿下勝利，今再度碰頭取得二連勝，她也稱讚，安洗瑩在各方面都有進步；身為前輩，她也希望安洗瑩別給自己太大壓力，「她現在已經很棒了，好好發揮就好，不用有太大負擔。」

成池鉉今年在台北公開賽前的最佳成績，為3月瑞士公開賽的4強，當時她不敵中國陳雨菲無緣決賽。本週在台灣有不錯的發揮，成池鉉開心地說：「這是我今年第一次闖進決賽，台北像我第二個家。」明天將她問鼎台北公開賽生涯第4冠，預計將碰上加拿大李文珊和泰國格通（Supanida Katethong）的勝方。

成池鉉直落二拍落後輩。（記者林正堃攝）

安洗瑩止步四強。（記者林正堃攝）

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