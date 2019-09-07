MLB》七彩變化球只有他 達比修這數據全大聯盟唯一（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今天刊出專文統計，指出今年已經有2384名投手登板過，只有99名投手（約佔4%）可以投出至少7種球路，而僅有11名投手投出至少8種球路，今年全大聯盟只有一個人投出過10種球路，那就是遊騎兵日籍投手達比修有。

文章指出，大聯盟約有92%的投手會使用3-6個不同球種，包括韋蘭德本季投四縫線、滑球、曲球和變速球（過去極少數投過伸卡和卡特球），而克蕭也是投同樣的4種球路，薛哲也是，另外再加上快速卡特球。葛蘭基則有8種。

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全大聯盟只有達比修一人擁有10種球路，他在最近14場登板繳出105次三振、只送出8保送，明星賽後9場比賽防禦率2.93，以下是他本季使用的10種球路比率以及球速。

1 慢速卡特球 32.8% 86.3英哩

2 快速卡特球 3% 91.2英哩

3 四縫線速球 27.9% 94英哩

4 滑球 14.1% 82.5英哩

5 二縫線速球 12.4% 93.5英哩

6 曲球 4.8% 76.2英哩

7 彈指曲球 0.5% 81.3英哩

8.慢速曲球 0.1% 63.7英哩

9.指叉球 3.7% 88.6英哩

10 變速球 0.6% 84.1英哩

達比修有。（美聯社）

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