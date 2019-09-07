晴時多雲

MLB》七彩變化球只有他 達比修這數據全大聯盟唯一（影音）

2019/09/07 15:09

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今天刊出專文統計，指出今年已經有2384名投手登板過，只有99名投手（約佔4%）可以投出至少7種球路，而僅有11名投手投出至少8種球路，今年全大聯盟只有一個人投出過10種球路，那就是遊騎兵日籍投手達比修有。

文章指出，大聯盟約有92%的投手會使用3-6個不同球種，包括韋蘭德本季投四縫線、滑球、曲球和變速球（過去極少數投過伸卡和卡特球），而克蕭也是投同樣的4種球路，薛哲也是，另外再加上快速卡特球。葛蘭基則有8種。

全大聯盟只有達比修一人擁有10種球路，他在最近14場登板繳出105次三振、只送出8保送，明星賽後9場比賽防禦率2.93，以下是他本季使用的10種球路比率以及球速。

1 慢速卡特球　32.8% 　　86.3英哩
2 快速卡特球　3%　　　　91.2英哩
3 四縫線速球　27.9% 　　94英哩
4 滑球　　　　14.1% 　　82.5英哩
5 二縫線速球　12.4% 　　93.5英哩
6 曲球　　　　4.8%　　　76.2英哩
7 彈指曲球　　0.5%　　　81.3英哩
8.慢速曲球　　0.1%　　　63.7英哩
9.指叉球　　　3.7%　　　88.6英哩
10 變速球　　0.6%　　　　84.1英哩

達比修有。（美聯社）

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