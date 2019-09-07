U18 Live》火球男李晨薰首度亮相敲長打 台灣2：0加拿大

第二局

2上，林子崴在1人出局後擊出右外野安打，台灣火球男李晨薰首度亮相，首打席敲出三壘滾地二壘安打，形成二三壘有人，隨後李晨薰被換下，由林瑞鈞代跑。蔡佳諺擊出三壘滾地球出局，何恆佑敲出外野飛球出局，未能送回跑者得分。

第一局

1上，台灣隊開路先鋒何恆佑擊出一壘滾地球出局，鄭宗哲敲出投手丘前滾地球遭刺殺出局，羅暐捷從加拿大先發投手Adam Maier手中，掃出中左外野二壘安打，林子豪再補上一支帶有1分打點的右外野三壘安打，幫助台灣隊先馳得點，Adam Maier投出暴投，台灣隊三壘跑者輕鬆回本壘得分，台灣隊以2：0領先加拿大。

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1下，台灣隊先發投手陳志杰連續三振加拿大前2棒Micah Mcdowell和Dasan Browm，隨後被T.J.Schofield敲出安打，但讓下一棒Ryan Leitch擊出三壘平飛球接殺，結束該局。

賽前

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽今天下午5點由台灣對加拿大（緯來體育台直播），由於台灣已確定晉級明天冠軍戰，對手為美國，因此，此役投手戰力有所保留，改推陳志杰先發，台灣教頭周宗志強調，仍會全力搶勝，前提是避免選手受傷。

台灣隊先發打線：

1.何恆佑 二壘

2.鄭宗哲 游擊

3.羅暐捷 捕手

4.林子豪 指定打擊

5.王順和 三壘

6.林政華 右外野

7.林子崴 中外野

8.李晨薰 一壘

9.蔡佳諺 左外野

先發投手：陳志杰

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