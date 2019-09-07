羽球》擺脫台北賽首輪遊陰霾 王子維盼找回過往自信

王子維今擔任勝利快閃店一日店長。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「羽球王子」王子維今出席勝利快閃店一日店長，和球迷相見歡。結束台北公開賽賽事後，接下來將轉往中國，他表示，自己得調整好心態，找回過去的自信。

世界排名29的王子維，本週在台北公開賽首輪，和法國選手克拉爾布特大戰3局後輸球，他認為，主要是心態上的問題，傷勢影響並不大，「可能太期待這場比賽了，又有點太心急。」他坦言，近期輸球的次數較過往多，多少影響了自己的信心，「現階段得努力找回過去那種在場上的自信跟霸氣。」

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這次在快閃店擔任店長，王子維笑稱自己剛訓練完沒有刻意打扮，也比較喜歡短髮造型，「不用特別整理，比較方便。」他也提到，不管成績好壞，還是有很多球迷支持他，令他相當感動，「有時候會收到他們手工製作的立體卡片，打開當下覺得非常驚喜。」

接下來王子維將參與超級1000的中國公開賽，首輪將碰上世界排名27的丹麥好手維廷胡斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），兩人過去6度交手，王子維取得2勝4負略居下風。

王子維今擔任勝利快閃店一日店長，為球迷簽名。（記者粘藐云攝）

王子維今擔任勝利快閃店一日店長。（記者粘藐云攝）

王子維今擔任勝利快閃店一日店長。（記者粘藐云攝）

王子維今擔任勝利快閃店一日店長。（記者粘藐云攝）

王子維（中）今擔任勝利快閃店一日店長，和球迷相見歡。（記者粘藐云攝）

王子維（中）今擔任勝利快閃店一日店長，和球迷相見歡。（記者粘藐云攝）

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