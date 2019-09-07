台北羽球賽》3局大戰拍下印尼好手 周天成明爭冠

周天成晉級決賽。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世界排名第2的台灣一哥周天成，今在台北公開賽4強戰中，以23：25、21：10、21：13擊敗世界排名34的印尼好手雷斯塔維托，挺進決賽，明戰南韓許侊熙，盼將冠軍留在台灣。

印尼好手雷斯塔維托。（記者林正堃攝）

25歲的雷斯塔維托本週在台北公開賽拍下去年冠軍李梓嘉，一路闖進4強，今開賽他的攻勢相當積極，一度取得6：1大幅領先，讓周天成陷入苦戰；雖然小天隨後回穩，追成19：19平手，無奈自己出現發球失誤，奉送對手分數，最終以23：25落敗。

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印尼好手雷斯塔維托。（記者林正堃攝）

次局，周天成找回節奏，也沒給對手太多機會，戰成3：3平手後，小天連搶6分握有優勢，並以21：10扳回一城。決勝局開賽周天成拉快進攻節奏，成功握有領先優勢，頻頻製造對手失誤，一路壓制雷斯塔維托，最終以21：13在3局大戰中勝出，順利挺進冠軍戰。

周天成過去曾4度闖進台北公開賽決賽，並在2016、2017年完成二連霸，去年則在4強止步，明天將和世界排名47的南韓許侊熙爭冠。

周天成晉級決賽。（記者林正堃攝）

周天成晉級決賽。（記者林正堃攝）

周天成晉級決賽。（記者林正堃攝）

周天成晉級決賽。（記者林正堃攝）

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