台北羽球賽》苦戰3局惜敗南韓組合 「麟洋配」無緣爭冠

李洋與王齊麟男雙不敵南韓組合無緣金盃。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世界排名第10的台灣男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今在台北公開賽4強戰中，以21：19、23：25、21：23不敵南韓催率圭／徐承宰，無緣挺進冠軍戰。

「麟洋配」過去和世界排名18的南韓催率圭／徐承宰3度交手，取得1勝2負略居下風，今再度碰頭，王齊麟／李洋在首局上演逆轉秀，克服落後戰成18：18平手後，連拿2分取得局末點，並以21：19先馳得點。

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南韓催率圭與徐承宰晉級男雙決賽。（記者林正堃攝）

南韓催率圭與徐承宰晉級男雙決賽。（記者林正堃攝）

次局，王齊麟／李洋一路和南韓組合拉鋸，一度取得18：15領先，不料遇上對手頑強抵抗，連續得分後超前，雙方數度戰成平手，最後以23：25讓出。

決勝局，戰況依舊膠著，戰成15：15後，「麟洋配」在全場球迷吶喊助威下，連拿3分取得領先，但沒能把握機會，再度讓對手扳成20：20，最終以21：23落敗。

另一組男雙賽事，馬來西亞好手陳蔚強／吳蔚昇以18：21、21：11、21：12擊敗丹麥組合鮑伊（Mathias Boe）／彼得森（Mads Conrad-Petersen），搶下決賽門票。

李洋與王齊麟男雙不敵南韓組合無緣金盃。（記者林正堃攝）

李洋與王齊麟男雙不敵南韓組合無緣金盃。（記者林正堃攝）

李洋與王齊麟男雙不敵南韓組合無緣金盃。（記者林正堃攝）

李洋與王齊麟男雙不敵南韓組合無緣金盃。（記者林正堃攝）

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