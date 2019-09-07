馬祖定向越野東西莒錦標賽開跑 國手吳思穎頭戴白紗與男友成功稱霸

2019年馬祖定向越野東西莒錦標賽今天進行首日賽事，聽障女國手吳思穎與男朋友柯廷緯攜手在甜蜜雙人組奪冠。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019年馬祖定向越野東西莒錦標賽今進行首日賽事，吸引260名選手前來參戰，最大咖選手為聽障女國手吳思穎，這次頭戴白紗，與男朋友柯廷緯攜手在甜蜜雙人組出賽，最終以19分14秒3完賽，風光摘下首日冠軍，而兩人將在11月開心結成連理。

本屆賽事分成3公里菁英組及2公里的背包客組、老兵組、甜蜜組。今日在西莒登場，菁英組採順點賽制，須在60分鐘內完成3公里賽事；背包客組、老兵組、甜蜜組則是屬於積分賽，限定選手要在100分鐘內，完成20個檢查點。

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吳思穎與柯廷緯從2009年交往，將在11月步入禮堂，這次吳思穎看到馬祖定向越野東西莒錦標賽有「甜蜜雙人組」，就決定與男友共同合作，也是兩人第3次以雙人方式完賽。

柯廷緯過去是田徑中長跑項目選手，但過去只能繞圈跑顯得乏味，在2009年才首次接觸定向越野，使他產生極大興趣。柯廷緯更因轉行跑定向越野，同年12月27日與吳思穎變成男、女朋友，這對情侶檔平時最大興趣就是挑戰定向越野，至今已參加逾300場賽事，還能藉由參賽，幾乎把歐洲國家都踏遍。吳思穎笑說，「去每個地方比賽，總是能看到不同的風景，並體驗當地的文化。」

2019年馬祖定向越野東西莒錦標賽今天進行首日賽事。（大會提供）

為推廣馬祖莒光好風光，連江縣政府於莒光東西兩島首辦運動賽事，經半年籌備、會勘、宣傳，今日賽事登場吸引不少台灣選手，以及來自挪威、日本、香港、中國的朋友前來共襄盛舉。連江縣長劉增應表示，希望能透過定向越野賽舉辦，讓選手可以在運動之餘，飽覽東莒的風景。

定向越野在歐洲風靡許久，近年逐漸在台灣興盛，該項運動並非跑得快就能獲勝，還得動腦筋找出最快速的跑法，以花費最短時間者為優勝，且期間只能透過地圖、指北針進行導航。

2019年馬祖定向越野東西莒錦標賽今天進行首日賽事，聽障女國手吳思穎與男朋友柯廷緯賽前專心研究地圖，最終攜手在甜蜜雙人組奪冠。（大會提供）

2019年馬祖定向越野東西莒錦標賽今天進行首日賽事，聽障女國手吳思穎與男朋友柯廷緯賽前還在研究路線，最終成功在甜蜜雙人組奪冠。（大會提供）

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