籃球》經典畫面重現！ 陳信安與陳志忠「裕隆老搭檔」再度聯手

籃壇經典球星陳信安、陳志忠帥氣出席2019 SYM鬥到底全國總決賽。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019 SYM鬥到底全國總決賽今日開戰，由全台各城市冠軍與去年賽事前三名共同爭取代表權前往中國征戰對岸好手。

台灣飛人陳信安與老戰友陳志忠合體分享在場上奮鬥的經驗談，大談當年場上各種贏球關鍵與精采合作。

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目前於泰山高中執教的阿忠化身外送員騎機車進場，送出冰涼飲料為2019 SYM鬥到底全國總決賽參賽者加油打氣，與老隊友陳信安久違的在籃球場上一分高下和球迷組隊PK單挑車輪戰。

防守悍將陳志忠化身飲料外送員 攜手台灣飛人陳信安為鬥到底參賽選手加油。（主辦單位提供）

除了有台灣籃壇兩大球星助陣外，同場戰火延燒至晚間八點由UBA最強外援石博恩與寶島夢想家柴瑋等大專明星球員上演「YY sports灌籃大賽」，以最勁爆的扣籃點燃總冠軍賽戰火。

比賽現場聚集數百位街頭籃球愛好者，鬥到底台灣冠亞軍將赴中國挑戰兩岸總決賽，陳志忠認為3對3籃球的關鍵就是快、狠、準，在短短的進攻時間限制下，要懂的掌控場上節奏，防守要夠狠。

陳志忠切入突破陳信安頑強防守。（主辦單位提供）

陳信安表示3對3籃球攻守節奏快，一定要把握空擋機會大膽出手，提升自己的命中率。

征戰海外多年的陳信安認為國外的球員身材較壯碩高大，鼓勵台灣選手賽前可以多觀察對手，用速度與技巧突破對手。

阿忠則表示3對3籃球更講求個人攻守的能力，建議台灣的球員別畏懼場上的肢體碰撞，場上氣勢也是決勝關鍵之一。

兩位經典球星於現場除了分享鬥牛訣竅外也卸下球星光環，與粉絲組隊PK單挑車輪戰，阿忠在身高劣勢的情況下依舊用犀利的拉桿在陳信安面前得分，阿忠賽後更打趣地說：「信安帥氣依舊，但爆發力不夠。」

信安認為阿忠打球還是跟以前一樣刁鑽，對於高個子球員來說很難防守！兩大經典球星用實際行動感謝一直以來支持他們的球迷。

SYM鬥到底城市爭霸賽中球隊組成背景多元，來自台北的「三佰公斤」由三位台大醫學院的醫生搭配經濟系球友所組成，SBL新科探花球員劉人豪也為隊員之一，本次總決賽雖因訓練無法出賽，感到非常遺憾但也心繫隊友場上表現，談到如何兼顧課業、籃球、工作，大家異口同聲地說：「做好時間管理是最重要的！」隊長楊陞認為鬥到底的報隊賽制是最貼近平常街頭鬥牛的模式，除了血脈噴張的身體對抗外，比起單、雙淘汰賽制更能凸顯球隊的實力。

籃壇兩大球星陳信安、陳志忠帶領粉絲PK單挑車輪戰。（主辦單位提供）

鬥到底自開賽以來首次有女性球員晉級全國總決賽，「今週有事」挾著女力精神搶下總決賽門票，身為首位總決賽的女性球員楊旻璇表示：「要與實力堅強的男生球員們在場上對抗，我必須更無懼，透過與隊友的團隊配合發揮自己的優勢！很謝謝隊友總是在場上協助我，讓我能全力搶分。」

SYM鬥到底城市爭霸賽已邁入第二屆，本屆在兩岸超過50個城市舉辦，延續獨家街頭籃球報隊積分制，四分線女性得分加倍制、提供旗艦級的選手服務。各城市冠軍可獲得台灣區冠軍賽的參賽門票，最終台灣總冠軍可獲得中國鬥到底城市爭霸戰的參賽機會。

籃壇經典球星陳信安、陳志忠帥氣出席2019 SYM鬥到底全國總決賽。（主辦單位提供）

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