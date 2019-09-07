射箭年終賽》譚雅婷決賽關鍵一箭惜敗 銀牌仍刷新個人最佳

譚雅婷射箭年終賽摘銀。（教練倪大智提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕連5年躋身年終賽的台灣射箭好手譚雅婷，今在女子反曲弓個人賽8強，先後以7：3、6：4射落日本杉本智美和中國安琦軒，生涯首闖金牌戰，最後以4：6不敵世界排名第1的南韓名將姜彩榮，銀牌仍刷新個人最佳。

世界排名第2的譚雅婷今年陸續在世界盃上海站、安塔利亞站和柏林站奪下個人賽銅牌，此次入選俄羅斯年終賽，首輪碰上日本好手杉本智美，開賽第一支箭就是滿分的10分箭，前兩局以28：27、28：26拿下，率先取得聽牌優勢，連國際射箭總會主播都大讚她的表現十分穩健，雖之後對手手感回溫，雙方廝殺至第5局，譚雅婷29：27漂亮收尾，成功晉級。

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譚雅婷四強與6：0完封對手的18歲中國小將安琦軒過招，表現十分火燙，前2局箭無虛發，連6支10分箭，雖對手迎頭趕上，譚雅婷在關鍵第5局找回專注度，成功收下生涯首張年終賽金牌戰門票。

對上世界排名第1的南韓名將姜彩榮，譚雅婷在首局29平後，以28：25站上領先，但對手非省油的燈，迅速回穩連飆6支10分箭連下兩城搶先聽牌。

關鍵第五局，譚雅婷在最後一支箭飆出10分箭，一度以29：28逼出加射，但經大會檢查認定為9分箭，戲劇性結束比賽，最終以銀牌作收，仍刷新2016年的銅牌最佳成績。

譚雅婷射箭年終賽摘銀。（教練倪大智提供）

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